Необходимо выполнить вёрстку лендинга с использованием HTML. Все детали задания были обсуждены в личной переписке. Ожидается качественная реализация и соответствие современным стандартам веб-дизайна.
Действие аккаунта приостановлено!
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$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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- $100HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется написать код модального окна, адаптированного под мобильные устройства, с полным экранированием. Код и CSS файл должны быть совместимы с любой HTML страницей, без использования JavaScript. Дизайн взять с указанного сайта. Срок выполнения — до завтра. Укажите цену в откликах.Веб-программирование2 исполнителяЗавершен3 года назад
Ищем специалиста для создания одностраничников на платформе Tilda. Знание английского языка и опыт работы с Tilda обязательны. Потребуется находить контент самостоятельно. Планируется создание 5 страниц в день с возможностью расширения. Укажите примеры выполненных работ и опыт с аналогичными платформами.HTML-верстка10 заявокЗакрыт3 года назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
3 года назад
2 раз с этим заказчиком работаю, очень нравится)
Ответный отзыв
Всё чётко, работаем 2-ой раз, Андрей - молодой талант! Буду обращаться и далее. Спасибо!
$10
10 баллов
3 года назад
CSSJavaScript
Четкое ТЗ. Отличная коммуникация. Рекомендую!
Ответный отзыв
Всё норм
$10
10 баллов
3 года назад
CSSJavaScript
Отличный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
Выше всяких похвал, решил поддержать парня не ожидая особо ничего, но он сделал всё чётко как было обговорено с первого раза без всяких доработок! Удачи тебе Андрей, ты много добьешься!