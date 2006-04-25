bhs

Олег bhs

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
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  • Вёрстка лендинга

    $100

    Необходимо выполнить вёрстку лендинга с использованием HTML. Все детали задания были обсуждены в личной переписке. Ожидается качественная реализация и соответствие современным стандартам веб-дизайна.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно написать код модального окна как в примере

    Требуется написать код модального окна, адаптированного под мобильные устройства, с полным экранированием. Код и CSS файл должны быть совместимы с любой HTML страницей, без использования JavaScript. Дизайн взять с указанного сайта. Срок выполнения — до завтра. Укажите цену в откликах.

    CSSJavaScript
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Нужен человек для создания веб-страничек на платформе Tilda

    Ищем специалиста для создания одностраничников на платформе Tilda. Знание английского языка и опыт работы с Tilda обязательны. Потребуется находить контент самостоятельно. Планируется создание 5 страниц в день с возможностью расширения. Укажите примеры выполненных работ и опыт с аналогичными платформами.

    Tilda
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

_Andrey__
Андрей 
19 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
3 года назад
Вёрстка лендинга
2 раз с этим заказчиком работаю, очень нравится)
Всё чётко, работаем 2-ой раз, Андрей - молодой талант! Буду обращаться и далее. Спасибо!
Ответный отзыв
xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$10
10 баллов
3 года назад
Нужно написать код модального окна как в примере
CSSJavaScript
Четкое ТЗ. Отличная коммуникация. Рекомендую!
Всё норм
Ответный отзыв
_Andrey__
Андрей 
19 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Нужно написать код модального окна как в примере
CSSJavaScript
Отличный заказчик, рекомендую
Выше всяких похвал, решил поддержать парня не ожидая особо ничего, но он сделал всё чётко как было обговорено с первого раза без всяких доработок! Удачи тебе Андрей, ты много добьешься!
Ответный отзыв