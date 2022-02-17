Вёрстка лендинга

$100
HTML-версткаЗавершен1 заявка51 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Детали обсудили в личной переписке

2 года назад
bhs
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
_Andrey__
Андрей 
17 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$100
3 дня
RUB
Всё чётко, работаем 2-ой раз, Андрей - молодой талант! Буду обращаться и далее. Спасибо!
2 раз с этим заказчиком работаю, очень нравится)
  • Похожие заказы

  • Переверстать шаблон с Bootstrap используя другой фреймворк

    Переверстать шаблон можно использовать Foundation, Flexbox Grid, Bulma, Pure или предложите каким фрейморком вы пользуетесь, кроме Bootstrap Нужно сверстать шаблон, за основу берем https://themeforest.net/item/auto-club-car-dealer-html-theme/13717332 Сверстать с нуля, чтобы не было лишнего css, js, итд Можно использовать чистый html,css,js ...

    Bootstrap
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка, анимация

    Добрый день, ищу человека, который выполнит верстку по макету Figma [url=https://www.figma.com/file/ugL5lXJ1oqMBuP2RkObfyZ/Healthcare?node-id=0%3A1]пример[/url]  подробное ТЗ и контент скину в личку пишите сроки и стоимость

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка главной страницы сайта из Figma

    $25

    Нужна современная кроссбраузерная верстка главной страницы интернет-магазина. Без адаптива, без сложных эффектов, без анимаций, но профессионально валидно семантично. Сроки выполнения - 2 дня, после одобрения заявки. Оплата по факту. Новичков - не рассматриваем.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Junior верстальщик со знанием html, js, css

    В команду требуется Junior верстальщик со знанием html + js + css для создания web мини-игр на подобии три в ряд, сопоставление пар картинок, кликкеров и других простых игр. Это постоянная проектная работа, в среднем в ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Адаптировать лендинг для работы

    в архиве url.txt - в нем ссылка на оригинал лендинга. т.к. есть вероятность, что хтмл из архива может не открыться из-за защиты - Убрать из кода подозрительные скрипты, которые не относятся к работе страницы - Убрать из ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать "совместимость по знаку зодика" на HTML

    Здравствуйте.Требуется создать контент "совместимость по знаку зодиака" на базе HTML.Основная задача, чтобы это корректно работало на мобильном устройстве.Функционал: [list][*]Выбор знаков зодиака [*]Можно добавить еще возможность по дню рождению, но если это сильно усложняет проект, то ...

    HTML
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Вставить переведенный текст на сайт

    Есть готовый сайт в 3-х адаптивах https://a-maxtrade.com/ На данный момент только 2 страницы Есть перевод на английский  Нужно создать версию на английском, настроить переключатель и заменить везде текст (модалки и пр) От вас цена и время работы в часах

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сверстать простую карточку для товаров

    $20

    Добрый день, первый раз на данной платформе, надо найти исполнителя с которым можно будет поработать в будущем. Карточки должны быть простыми на свой вкус! Бюджет: 1000 рублей

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад