Сверстать схему по макету адаптивно

HTML-версткаЗавершен26 заявок1203 просмотра
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Ссылка - https://www.figma.com/file/KC6MrJ73TeRNeGqqdaS8iW/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-(Copy)?node-id=0%3A1

2 года назад
romadov
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 часа назад
Выбранный исполнитель
FrontAndrew
Андрей 
22 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$10
1 день
RUBWMZ
Отличная работа! Быстро, аккуратно! Однозначно рекомендую Андрея!
Мне понравилось работать с Романом. Человек всегда был на связи, благополучно обговорили детали проекта и различные возможные нюансы. Никаких казусов не было, все супер!
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