Сверстать из фигмы в wordpress

Задачи: – верстка и сборка новых страниц в личном кабинете сервиса (Create, Read, Update, Destroy) – доработки по странице переписок между клиентами и бизнесом (единое окно чатов) – запустить раздел биллинг в личном кабинете – поменять дизайн страницы в ...
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Здравствуйте! Нужно сверстать макет из фигмы в Wordpess подробнее кандидату
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