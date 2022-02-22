Сверстать страницу для сайта

HTML-версткаЗавершен25 заявок1152 просмотра
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Нужно сверстать страницу в стиле лендинга на действующий сайт на MODX и закинуть страницу в админку просто кодом. Исполнителю можем регулярно присылать задания на верстку.

2 года назад
georgygod
Георгий 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
wdk-dev
Матвей 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
2 года назад
$20
7 дней
RUB
Спасибо! Матвей сверстал страницу быстро и качественно с адаптацией! Было одно замечание, но устранил быстро и без вопросов. Рекомендую!
Спасибо Георгию за сотрудничество. Сразу же дал чёткое ТЗ. Всегда был на связи. С удовольствием поработал. Оплату скинул через две минуты после окончательной проверки. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
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