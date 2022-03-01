web-programming_layout

В данный момент могу работать хорошо с версткой сайтов. То есть работать со стилем и внешней структурой сайтов, могу что то добавить или убрать с сайта и так далее. Что то менять и что то добавлять. Могу показать и проекты которые делал при желании. Хорошо владею html и css на практике. В данный момент учусь на вэб программиста и постоянно работаю над проектами на практике создаю различные конструкции сайтов на html и css. В дальнейшем буду осваивать остальные языки для того, чтобы научиться создавать сайты полностью собранные вручную на самописном движке.