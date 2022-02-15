Сверстать страницы по макетам PSD

$50
HTML-версткаЗакрытнет заявок666 просмотров
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Есть сайт

https://luc.medvedy.space/

на нём только главная страница. 

нужно сверстать остальные страницы + поправить некоторые несоответствия в шапке и футере (немного)

2 года назад
allydawn
Юрий 
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
21 день назад
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