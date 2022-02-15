Сверстать страницы по макетам PSD

Нужно помочь решить задачу с масштабированием гифки. 90% верстки готово, нужно лишь в шапке письма расположить 2 логотипа и гифку, чтобы это не съезжало. Нужен опытный человек который уже верстал письма. В отклике указывайте телеграм, работать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт
на нём только главная страница.
нужно сверстать остальные страницы + поправить некоторые несоответствия в шапке и футере (немного)
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