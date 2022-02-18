Заверстать мокап на чистейшем HTML

HTML-версткаЗавершен38 заявок896 просмотров
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Нужен человек для верстки макета на чистейшем HTML.

Задача - добиться максимальной скорости работы лендинга.

Требования:

- валидность по W3C

- зеленые значения 90+ по web.dev

- зеленые значения А+ по gtmetrix

- кроссбраузерность/адаптивность само собой разумеется;)

Макет - совершенно не сложный, 3-4 экрана +футер, две большие hero-секции.

Предлагайте ваши цены/сроки;)

HTML
2 года назад
VMorgan
Вадим 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
AndrewKostenko
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
10 часов назад
2 года назад
$30
2 дня
Все отлично! Проект выполнен в срок, с должным вниманием к деталям! Рекомендую Андрея к сотрудничеству;)
Вадим, отличный заказчик, приятный и понятный в общении. Рекомендую!
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