✅ Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. HTML5/CSS3, чистый JavaScript, БЭМ, SCSS, GULP, WebPack.

Обо мне:

- Я начинающий фрилансер с огромным желанием работать.

- Опыт в вёрстке сайтов 1.5 года.

- Знание последних технологий в своей сфере деятельности.

- Если делаю, то только качественно и в срок!

Почему так мало отзывов?

Я только сейчас решил начать карьеру фрилансера, поэтому не успел еще обзавестись достаточным количеством отзывов.

Плюсы работы со мной:

Круглосуточно на связи

Быстрое и качественное выполнение работы

В дальнейшем при надобности внести какие-либо правки в мною разработанный проект - реализую бесплатно

Мои навыки:

HTML5, CSS3, JavaScript.

Кроссбраузерность.

Адаптивная верстка (По брейкпоинтам / резиновая вёрстка).

Flexbox/Grid

SCSS

Gulp

WebPack

Написание простого, читабельного, валидного кода.

Использование современных форматов изображений.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face)

Иконочный шрифт

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- готов приступить уже

- всегда на связи

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, SASS (SCSS), Flexbox, Grid, БЭМ.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом.

Портфолио:

- https://www.weblancer.net/users/Nilline/portfolio/

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