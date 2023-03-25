✅ Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. HTML5/CSS3, чистый JavaScript, БЭМ, SCSS, GULP, WebPack.
Обо мне:
- Я начинающий фрилансер с огромным желанием работать.
- Опыт в вёрстке сайтов 1.5 года.
- Знание последних технологий в своей сфере деятельности.
- Если делаю, то только качественно и в срок!
Почему так мало отзывов?
Я только сейчас решил начать карьеру фрилансера, поэтому не успел еще обзавестись достаточным количеством отзывов.
Плюсы работы со мной:
- Круглосуточно на связи
- Быстрое и качественное выполнение работы
- В дальнейшем при надобности внести какие-либо правки в мною разработанный проект - реализую бесплатно
Мои навыки:
- HTML5, CSS3, JavaScript.
- Кроссбраузерность.
- Адаптивная верстка (По брейкпоинтам / резиновая вёрстка).
- Flexbox/Grid
- SCSS
- Gulp
- WebPack
- Написание простого, читабельного, валидного кода.
- Использование современных форматов изображений.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face)
- Иконочный шрифт
- Telegram: @Nilline_Zhenya
- E-mail: [email protected]
- готов приступить уже
- всегда на связи
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, SASS (SCSS), Flexbox, Grid, БЭМ.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом.
Портфолио:
- https://www.weblancer.net/users/Nilline/portfolio/
Контакты:
- Telegram: @Nilline_Zhenya
- E-mail: [email protected]
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