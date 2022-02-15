Верстка на Bootstrap и Modernizer с нуля и по правкам

Добрый день,

нужен верстальщик для работы напрямую с моими сайтами часть из которых на Bootstrap и Modernizer.

Есть сайт(ы) которые пока на своем коде цсс - такие задачи надо сделать путем полностью пересверстать сайт. Потом проверить скорость в гугл пейдж спид.

Верстальщик нужен чисто заточенный под фронт:

- никаких лишних наворотов - просто чтобы я залил штмл /цсс и видел страницу сразу

- если это правки то нужно чтобы они были сделаны без добавления кучи скриптов или библиотек

Отсюда вывод - нужно хорошее владение: Bootstrap и Modernizer

Впринципе все ТЗ готовы, оплата по сдаче частями или целиком через paysend или предлогайте.