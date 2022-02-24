Что нужно: - Сверстать по дизайну (2 экрана + мобайл)/ Точно по дизайну! - Натянуть на WP - Сделать сменяемыми заголовок и картинку по значению umt метки - Повесить на хост Точное ТЗ в приложении Срок - 2 дня
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка многостраничного сайта 6 станиц. Дизайн на FIGMA сделан
Адаптивный дизайн для каждой страницы 1000px 768px 480px 320px
Форма обратного звонка и заказа.
Полностью редактируемая админка для копирайтера.
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