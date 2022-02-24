Верстка многостраничного сайта

$400
HTML-версткаЗавершен23 заявки737 просмотров
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Верстка многостраничного сайта 6 станиц. Дизайн на FIGMA сделан

Адаптивный дизайн для каждой страницы 1000px 768px 480px 320px

Форма обратного звонка и заказа.

Полностью редактируемая админка для копирайтера.

2 года назад
TilusSD45
Дмитрий 
48 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Belmonter
Олег 
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$180
8 дней
RUB
Очень рекомендую , и побольше бы таких талантливых исполнителей с душой. Спасибо большое.
Прекрасный заказчик, всегда на связи.
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