Верстка многостраничного сайта

Что нужно: - Сверстать по дизайну (2 экрана + мобайл)/ Точно по дизайну! - Натянуть на WP - Сделать сменяемыми заголовок и картинку по значению umt метки - Повесить на хост Точное ТЗ в приложении Срок - 2 дня