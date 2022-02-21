Надо задействовать слайдер на сайте

$10
HTML-версткаЗавершен5 заявок651 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт https://balbulak.gov.org.kz/ на нем надо задействовать слайдер, вот как на этом шаблоне http://velikorodnov.com/html/owlhouse/index.html

2 года назад
guest_15568638313157
Казахстан
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
web_deness
Денис 
29 летЛатвия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$10
1 день
Спасибо исполнителю, сделал все быстро. Приятно было сотрудничать.
Отличный заказчик) Все было оперативно и чётко) Всем рекомендую к сотрудничеству!)
  • Похожие заказы

  • Сайт на Joomla

    [b]Здравствуйте разработчики![/b] Нужно разработать сайт на Joomla по готовому дизайну сделанном в фотошопе. Из сложного в работе: мультиязычность, галерея, адаптивный дизайн. От вас требуется: 1. Написать примерную цену и сроки за стандартный сайт (потом уже скину ТЗ и окончательно ...

    Joomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Адаптивный Landing page

    Здравствуйте! Есть лендинг, нужно сделать качественную вёрстку с небольшими анимациями. В заявке обязательно прикладывайте своё портфолио. Ссылку отправлю в лс.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • HTML-JAVASCRIPT Pizza Form

    (Если пользователь выбирает маленькую СЫРНУЮ пиццу то при нажатии на кнопки должна выводиться цена. Radio button group for pizza size 1) Small 2) medium 3) Large Radio button group to select the pizza crust : 1) ...

    JavascriptHTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать верстку и программирование лендинга для стоматолога.

    Здравствуйте! Интересует верстка и программирование не сложного лэндинга для врача-стоматолога. Лэндинг должен быть адаптивный под все устройства, минимально разрешение 320 пикселей, максимальное 1280 пикселей. Какие разделы будут: 1. Биография врача (текст о враче + фотографии врача) 2. Сертификаты, ...

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Анимация на сайте WEBGL с использованием библиотеки Three.js

    Необходимо в точности повторить эффект: https://sergezavyalov.com/Style-Frames-Graphics Опыт в реализации подобных эффектов. Данный сайт построен на конструкторе Cargo Site. Данный эффект является базовым для конструктора. Возможно, вам удастся вытащить эффект. Прошу не отвечать шаблонами и стандартными ответами, а так же ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Поправить стили на сайте

    Есть сайт, на котором стили клиент видит другое оформление формы - вроде применяются UserAgent стили Надо протестировать и поправить этот момент. Подробности выбранному исполнителю

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Адаптивная верстка лендинга

    $80

    Требуется адаптивная верстка относительно простого одностраничника по макету в Figma. По срокам хотелось бы не более 3 дней.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Вёрстка лендинга и 4-х адаптивов с настройкой формы

    $68

    Сделать верстку лендинга из 6ти блоков + 4 адаптива (дизайн в Фигме, дизайн адаптивов тоже есть), настроить отправку формы, работу кнопки и меню. При наведении курсора на меню - пункты должны выделяться подчеркиванием. Залить на хостинг

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка на wordpress

    Требуется натянуть сайт-витрину на вордпресс: http://ihtis.tilda.ws/zub Будет 3 стиля верстки - оформления страницы: текст+фото. Кроме того, нужна будет и мобильная версия как тут: http://ihtis.tilda.ws/zub Срок 2-3 дня.

    WordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    2 года назад