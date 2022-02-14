Сайт на Joomla

HTML-версткаЗакрыт7 заявок1153 просмотра
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Здравствуйте разработчики!

Нужно разработать сайт на Joomla по готовому дизайну сделанном в фотошопе.

Из сложного в работе: мультиязычность, галерея, адаптивный дизайн.

От вас требуется:

1. Написать примерную цену и сроки за стандартный сайт (потом уже скину ТЗ и окончательно все утвердим)

Для проекта подойдут ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО люди которые соответствуют ниже написаному:

1. Ответственность.

2. Быть на связи в рабочее время.

3. Уверенные знания ВЕРСТКИ.

Joomla
2 года назад
wb-work
Сергей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
19 дней назад
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