Здравствуйте разработчики!

Нужно разработать сайт на Joomla по готовому дизайну сделанном в фотошопе.

Из сложного в работе: мультиязычность, галерея, адаптивный дизайн.

От вас требуется:

1. Написать примерную цену и сроки за стандартный сайт (потом уже скину ТЗ и окончательно все утвердим)

Для проекта подойдут ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО люди которые соответствуют ниже написаному:

1. Ответственность.

2. Быть на связи в рабочее время.

3. Уверенные знания ВЕРСТКИ.