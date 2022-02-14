Есть сайт, на котором стили клиент видит другое оформление формы - вроде применяются UserAgent стили Надо протестировать и поправить этот момент. Подробности выбранному исполнителю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте разработчики!
Нужно разработать сайт на Joomla по готовому дизайну сделанном в фотошопе.
Из сложного в работе: мультиязычность, галерея, адаптивный дизайн.
От вас требуется:
1. Написать примерную цену и сроки за стандартный сайт (потом уже скину ТЗ и окончательно все утвердим)
Для проекта подойдут ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО люди которые соответствуют ниже написаному:
1. Ответственность.
2. Быть на связи в рабочее время.
3. Уверенные знания ВЕРСТКИ.
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