Верстка на wordpress

Всем привет! Мы команда “Квинс” (https://kwins.ru/), ищем разработчика для создания и доработки сайтов-каталогов, landing page, интернет-магазинов на Wordpress и других популярных CMS. Так же верстаем сайты с нуля, делаем небольшие калькуляторы и другие модули. Есть возможность ...