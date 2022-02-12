Front-end разработчик в digital агентство

Всем привет!

Мы команда “Квинс” (https://kwins.ru/), ищем разработчика для создания и доработки сайтов-каталогов, landing page, интернет-магазинов на Wordpress и других популярных CMS. Так же верстаем сайты с нуля, делаем небольшие калькуляторы и другие модули. Есть возможность набрать крутое портфолио. Разработчика ищем на удалённую работу.

Дизайном заниматься не нужно, для этого так же в штате есть дизайнеры. С нуля верстаем не так часто, чаще используем специальный плагин для Wordpress (Elementor), на котором дизайнеры могут делать почти законченный сайт (примерно как тильда).

Пожелания к сотруднику:

- Хорошие знания html5, css3;

- Адаптивная верстка;

- Базовые навыки работы с графическими пакетами;

- PHP и js на базовом уровне – формы заявок, модули, фотогалереи и т.д. (этот момент поможем подтянуть);

- MySQL на базовом уровне;

- Опыт работы с Wordpress, понимание основ работы CMS и опыт работы с Битриксом будут большим плюсом;

- Умение адекватно оценить сроки и следовать им;

- Умение разобраться с новой задачей с помощью поисковых систем и других источников информации.

От вас нужно:

- Портфолио проектов разработанных вами или с вашим участием (несколько проектов на Wordpress обязательно). Огромная просьба написать в комментарии своё портфолио или стек технологий.

Время работы с 10 до 18 (UTC +4), с понедельника по пятницу. Варианты работы с ненормированным рабочим днём не рассматириваем, поскольку важно быть на связи, могут приходить срочные правки. Коллектив огонь.

Оклад обсудим индивидуально с кандидатом с вилкой 35 000-50 000 тысяч рублей в месяц, в зависимости от навыков и опыта. На скайп собеседование приглашаем по итогом небольшого тестового задания (на 1-2 часа), которое поможет нам оценить уровень работы кандидата (тестовую задачу сможем дать в понедельник). Первый месяц возможна предоплата оклада.