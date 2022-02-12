Front-end разработчик в digital агентство

Сверстать красивое окно входа и регистрации с анимациями на готовый сайт. Сайт скину в лс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Мы команда “Квинс” (https://kwins.ru/), ищем разработчика для создания и доработки сайтов-каталогов, landing page, интернет-магазинов на Wordpress и других популярных CMS. Так же верстаем сайты с нуля, делаем небольшие калькуляторы и другие модули. Есть возможность набрать крутое портфолио. Разработчика ищем на удалённую работу.
Дизайном заниматься не нужно, для этого так же в штате есть дизайнеры. С нуля верстаем не так часто, чаще используем специальный плагин для Wordpress (Elementor), на котором дизайнеры могут делать почти законченный сайт (примерно как тильда).
Пожелания к сотруднику:
- Хорошие знания html5, css3;
- Адаптивная верстка;
- Базовые навыки работы с графическими пакетами;
- PHP и js на базовом уровне – формы заявок, модули, фотогалереи и т.д. (этот момент поможем подтянуть);
- MySQL на базовом уровне;
- Опыт работы с Wordpress, понимание основ работы CMS и опыт работы с Битриксом будут большим плюсом;
- Умение адекватно оценить сроки и следовать им;
- Умение разобраться с новой задачей с помощью поисковых систем и других источников информации.
От вас нужно:
- Портфолио проектов разработанных вами или с вашим участием (несколько проектов на Wordpress обязательно). Огромная просьба написать в комментарии своё портфолио или стек технологий.
Время работы с 10 до 18 (UTC +4), с понедельника по пятницу. Варианты работы с ненормированным рабочим днём не рассматириваем, поскольку важно быть на связи, могут приходить срочные правки. Коллектив огонь.
Оклад обсудим индивидуально с кандидатом с вилкой 35 000-50 000 тысяч рублей в месяц, в зависимости от навыков и опыта. На скайп собеседование приглашаем по итогом небольшого тестового задания (на 1-2 часа), которое поможет нам оценить уровень работы кандидата (тестовую задачу сможем дать в понедельник). Первый месяц возможна предоплата оклада.
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