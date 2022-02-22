Верстка лендинга по макету из figma

HTML-версткаЗавершен48 заявок1498 просмотров
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Нужно сверстать сайт

https://www.figma.com/file/MoO8C0bP81bfkFLlOsAE2p

Опишите ваши цены сколько будет стоить верстка

1 - стоимость верстки с исходными файлами на выходе HTML, CSS, PHP без размещения на хостинге (только файлы);

2 - стоимость верстки на тильде.

Дальше будем определяться в каком формате делать.

Figma
2 года назад
Legend1-2
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Mau0HeZ
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
12 дней назад
2 года назад
$30
3 дня
RUB
Работа выполнена действительно качественно! Всегда на связи, быстрые ответы. Входе работы даёт рекомендации и исправляет недочёты в макетах. К правкам относится спокойно и адекватно. Работа выполнена в срок! Рекомендую к выбору для проеков! Благодарю за сотрудничество. )
Павел предоставил самый подробный макет. Всегда был на связи и чётко объяснил как именно должны функционировать те или иные блоки в макете. Четкое ТЗ, понятный макет, оперативная коммуникация. Однозначно рекомендую
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