Верстка и натяжка нового интерфейса WP сайта (макет в Figma)

$800
HTML-версткаЗакрыт11 заявок1165 просмотров
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Здравствуйте.

Есть достаточно сложный проект на WP,  нужно сделать редизайн.

Всего около 25 экранов, адаптив, но много отличий между десктопом и мобильной версией.

Работа местами затрагивает функционал, знание PHP и JS не помешает, но если что - подключим программиста.

Основная цель: ощутимо ускорить работу сайта, избавившись от огромной кучи лишних CSS и части JS.

Макет и сайт покажу в переписке. Пример части первого экрана во вложении.

По срокам не тороплю, но нужно не пропадать и показывать хоть какой-то ежедневный прогресс.

Любые работы, которые сейчас не видны, но всплывут в процессе, будут оплачены отдельно.

Оплата или поэтапно на ЯД, WMZ, карту банка РФ (без предоплаты), или БС.

P.S. Если у вас "свежий и пустой" профиль, то не отвечайте на заказ, пожалуйста.

Спасибо.

Figma
2 года назад
davgarik
Игорь 
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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