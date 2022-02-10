Верстка и натяжка нового интерфейса WP сайта (макет в Figma)

Здравствуйте.

Есть достаточно сложный проект на WP, нужно сделать редизайн.

Всего около 25 экранов, адаптив, но много отличий между десктопом и мобильной версией.

Работа местами затрагивает функционал, знание PHP и JS не помешает, но если что - подключим программиста.

Основная цель: ощутимо ускорить работу сайта, избавившись от огромной кучи лишних CSS и части JS.

Макет и сайт покажу в переписке. Пример части первого экрана во вложении.

По срокам не тороплю, но нужно не пропадать и показывать хоть какой-то ежедневный прогресс.

Любые работы, которые сейчас не видны, но всплывут в процессе, будут оплачены отдельно.

Оплата или поэтапно на ЯД, WMZ, карту банка РФ (без предоплаты), или БС.

P.S. Если у вас "свежий и пустой" профиль, то не отвечайте на заказ, пожалуйста.

Спасибо.