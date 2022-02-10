Добрый день! Требуется сверстать блок для сайта на WP. Блок содержит 12 ячеек. 6 ячеек показываются сразу: 1. ячейка шириной 3/12 2. ячейка шириной 9/12 следующая строка 3-6 ячейки шириной 3/12 Кнопка "показать все" Оставшиеся ячейки показываются при клике на кнопку "показать все" ...
Верстка и натяжка нового интерфейса WP сайта (макет в Figma)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Есть достаточно сложный проект на WP, нужно сделать редизайн.
Всего около 25 экранов, адаптив, но много отличий между десктопом и мобильной версией.
Работа местами затрагивает функционал, знание PHP и JS не помешает, но если что - подключим программиста.
Основная цель: ощутимо ускорить работу сайта, избавившись от огромной кучи лишних CSS и части JS.
Макет и сайт покажу в переписке. Пример части первого экрана во вложении.
По срокам не тороплю, но нужно не пропадать и показывать хоть какой-то ежедневный прогресс.
Любые работы, которые сейчас не видны, но всплывут в процессе, будут оплачены отдельно.
Оплата или поэтапно на ЯД, WMZ, карту банка РФ (без предоплаты), или БС.
P.S. Если у вас "свежий и пустой" профиль, то не отвечайте на заказ, пожалуйста.
Спасибо.
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