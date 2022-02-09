Сверстать на «чистом» коде лендинг 8 экранов. Сегодня.

Задача: - нужна верстка пяти страниц, состоящих из элементов, взятых со страниц других сайтов ( 3-4 сайта ); - внести правки к некоторым элементам; - привести к единому стилю все заголовки, шрифты, цвета. По сути общая часть ( шапка, ...
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Сверстать лендинг за сегодняшний день (10.02). Лендинг на 8 экранов, самописный, верстка на «чистом» коде.
Нужен специалист с опытом, ответственный, соблюдающий дедлайны и готовый взяться за работу сразу.
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