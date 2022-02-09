Сверстать на «чистом» коде лендинг 8 экранов. Сегодня.

Добрый день. Нужна верстка заезженного лендинга для прохождения модерации в гугле под арбитраж трафика. Ленд нетяжелый, но надо уникализировать. Плачу 800р. При прохождении модерации гуглом посоветую в чате обучения по арбитражу 140 человек.