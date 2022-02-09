Сверстать на «чистом» коде лендинг 8 экранов. Сегодня.

HTML-версткаЗакрыт23 заявки1057 просмотров
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Сверстать лендинг за сегодняшний день (10.02). Лендинг на 8 экранов, самописный, верстка на «чистом» коде.

Нужен специалист с опытом, ответственный, соблюдающий дедлайны и готовый взяться за работу сразу.

2 года назад
guest_16390503799868
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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