Сверстать лендинг по дизайну

Нужно сделать верстку мобильной страницы по дизайну в фигме, и заменить ей уже уже имеющуюся страницу на сайте. Сохранить все настройки, переходы, добавить ограничения для переходов и анимацию к переходам. Дизайн в фигме: https://www.figma.com/file/L4ejtDx2COaaRjemvYUx1T/ExKetoGo-Mobile?node-id=0%3A1 Архив сайта, ...