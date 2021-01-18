oksana4891

Оксана oksana4891

 
40 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Верстка сайтов в соответствии с макетом: от информационных блоков до слайдеров с динамической анимацией

Я владею:

-HTML;

-CSS;

- Адаптивная верстка;

- JavaScript;

- jQuery;

- Анимация. 

Репутация и качество выполненных работы - для меня на первом месте.

Добросовестно отношусь к работе. 

Выполняю работу в установленные сроки. 

Внимательна к требованиям клиента.

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Отзывы заказчиков

guest_16369889306728
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
HTML Верстка
HTML
Все супер. Очень ответственная. Доволен на все 100%.
Все прошло замечательно.
Ответный отзыв
zlatajesen
Юлия 
48 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Верстка двух адаптивных страниц по ТЗ
Версткой Оксаны довольна - спешки с заказом не было, тем не менее, она всё выполнила в указанный срок, даже в выходные была на связи и учитывала все пожелания. Я знаю, что я придирчивый заказчик, проверяющий верстку в разных браузерах при разных разрешениях, но все недочеты сразу же исправлялись без вопросов. Адаптивность - на 5. Если мой "вынос мозга" ей не надоел, буду и дальше обращаться!
Спасибо клиенту за приятное сотрудничество. Задания было четко поставлено. Всегда была на связи. Оплата прошла в срок.
Ответный отзыв
ivan_website
44 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Адаптивная верстка сайта
FigmaJavaScriptjQuery
Работой очень доволен. Всегда на связи и помогает по любым непонятным вопросам. Без проблем и оговорок вносит все корректировки. Рекомендую.
Все прошло хорошо.
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
от $20
от 1 дня
#788