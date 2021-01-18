Версткой Оксаны довольна - спешки с заказом не было, тем не менее, она всё выполнила в указанный срок, даже в выходные была на связи и учитывала все пожелания. Я знаю, что я придирчивый заказчик, проверяющий верстку в разных браузерах при разных разрешениях, но все недочеты сразу же исправлялись без вопросов. Адаптивность - на 5. Если мой "вынос мозга" ей не надоел, буду и дальше обращаться!