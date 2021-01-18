Верстка сайтов в соответствии с макетом: от информационных блоков до слайдеров с динамической анимацией
Я владею:
-HTML;
-CSS;
- Адаптивная верстка;
- JavaScript;
- jQuery;
- Анимация.
Репутация и качество выполненных работы - для меня на первом месте.
Добросовестно отношусь к работе.
Выполняю работу в установленные сроки.
Внимательна к требованиям клиента.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Сайт аренды автобусов123 просмотра
- Верстка и функционал сайта Йога-туры97 просмотров
- Продажа и установка пластиковых окон94 просмотра
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
3 года назад
HTML
Все супер. Очень ответственная. Доволен на все 100%.
Ответный отзыв
Все прошло замечательно.
$20
10 баллов
4 года назад
Версткой Оксаны довольна - спешки с заказом не было, тем не менее, она всё выполнила в указанный срок, даже в выходные была на связи и учитывала все пожелания. Я знаю, что я придирчивый заказчик, проверяющий верстку в разных браузерах при разных разрешениях, но все недочеты сразу же исправлялись без вопросов. Адаптивность - на 5. Если мой "вынос мозга" ей не надоел, буду и дальше обращаться!
Ответный отзыв
Спасибо клиенту за приятное сотрудничество. Задания было четко поставлено. Всегда была на связи. Оплата прошла в срок.
$20
10 баллов
4 года назад
FigmaJavaScriptjQuery
Работой очень доволен. Всегда на связи и помогает по любым непонятным вопросам. Без проблем и оговорок вносит все корректировки. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все прошло хорошо.
HTML-верстка
3 отзыва
от $20
от 1 дня
#788