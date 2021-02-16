Верстка двух адаптивных страниц по ТЗ

HTML-версткаЗавершен15 заявок540 просмотров
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Требуется сверстать две похожие страницы, все условия и образцы - в ТЗ

3 года назад
zlatajesen
Юлия 
47 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
oksana4891
Оксана 
39 летУкраина
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
$20
7 дней
Версткой Оксаны довольна - спешки с заказом не было, тем не менее, она всё выполнила в указанный срок, даже в выходные была на связи и учитывала все пожелания. Я знаю, что я придирчивый заказчик, проверяющий верстку в разных браузерах при разных разрешениях, но все недочеты сразу же исправлялись без вопросов. Адаптивность - на 5. Если мой "вынос мозга" ей не надоел, буду и дальше обращаться!
Спасибо клиенту за приятное сотрудничество. Задания было четко поставлено. Всегда была на связи. Оплата прошла в срок.
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