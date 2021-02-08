Сверстать сайт по дизайну с анимациями ( несложными)

HTML-версткаЗакрыт79 заявок982 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть дизайн-макет 14 страниц сайта, есть некоторые анимации не сложные. По срокам не ограничиваем. Вышлю ссылку на фигму для формирования цены и примерного времени работы.

3 года назад
dwslvaya
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Верстка сайта

    Здравствуйте! Необходимо перенести на постоянный домен сверстанный сайт . + доделать небольшие правки. Может по коду что подсказать. +настроить все ссылки на страницы, на соц сети , обратный звонок и мессенджеры +конечно настроить и вероятно сделать форму обратной ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка57 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать решение для безопасного вывода средств с сайта

    $700

    Планируется создание сайта для лотереи, регистрация бизнеса зарубежом занимает много времени, поэтому нам нужно решение, при котором можно сделать удобный для посетителей способ оплаты , а для нас - безопасность вывода средств. Главная задача- чтобы ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка шаблонных страниц готового сайта

    $70

    Ищу профессионального ответственного верстальщика со знанием backend для продолжения работы над сайтом технической тематики [url=https://www.smis-expert.com/1]https://www.smis-expert.com/1[/url] Сайт сделан на ларавель. Требуется качественная быстрая верстка страниц по имеющимся шаблонным страницам + ТЗ (готовые тексты, картинки, все расписано). Приветствуется умение работать ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Адаптивная верстка готового сайта HostCMS

    Есть действующий фиксированный сайт 1024px, сделанный на HostCMS. Необходимо сверстать адаптивную версию CSS под смартфоны. Задачи: 1) Мобильная версия должна воспринималась поисковиками без ошибок. 2) Сайт должен остаться удобным и информативным. [url=https://bion.pro/]сайт[/url]

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать интерфейс WebGL приложения

    По нашему макету в Figma сверстать адаптивный интерфейс для WebGL приложения под десктоп, планшет, современные мобильные телефоны. -Загрузочный экран -Индикатор загрузки сцен -Информационная карточка -Мини-карта, открывающаяся на весь экран -Меню с под-меню  -Всплывающие подсказки

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Оптимизировать (верстка) мобильную версию сайта

    Необходимо исправить согласно техническому заданию мобильную версию сайта. Основные пункты указаны в ТЗ. Приветствуются предложения и новые идеи. Сайт разработан на cms PrestaShop 1.6 в отклике телеграм

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    3 года назад