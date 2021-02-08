Верстка сайта

Внести изменения на рабочие сайты на amiro cms. Задачи типа: 1. Разместить активную кнопку 2. Создать карточки товара 3. Поменять цвета на странице сайта 4. Добавить кликабельность 5. Сверстать новую страницу сайта и т.д. Важна аккуратность и скрупулёзность в работе. Понимание ...
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Здравствуйте!
Необходимо перенести на постоянный домен сверстанный сайт . + доделать небольшие правки.
Может по коду что подсказать.
+настроить все ссылки на страницы, на соц сети , обратный звонок и мессенджеры
+конечно настроить и вероятно сделать форму обратной связи ,которая будет приходить на электронку.
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