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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
4 года назад
Figma
Работа выполнена быстро и профессионально, с учетом всех пожеланий!Рекомендую!
Ответный отзыв
Коммуникабельный заказчик, быстрая оплата. Рекомендую!
$1
10 баллов
4 года назад
Android
Спасибо исполнителю Олегу за быструю и качественную работу. Рекомендуем!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, точная формулировка ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству
$15
10 баллов
4 года назад
BootstrapCSSHTMLJavaScript
Отличная верстка - полностью соответствует требованиям и стандартам. Работа сдана в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Приятно было работать с Александром. Грамотно объяснил все о задании и вовремя оплатил сделанную работу.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$6
9 баллов
4 года назад
CSSFigma
Рекомендую
Ответный отзыв
Приятно было работать с Дмитрием. Грамотно объяснил все о задании и вовремя оплатил сделанную работу. Это тот заказчик, с которым не боишься работать без предоплаты
HTML-верстка
4 отзыва
$5/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга