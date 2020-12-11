roobyroid

Олег roobyroid

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Адаптивная вёрстка сайтов
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Портфолио

Отзывы заказчиков

ufalabadv
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов
$30
10 баллов
4 года назад
Верстка макета в figma
Figma
Работа выполнена быстро и профессионально, с учетом всех пожеланий!Рекомендую!
Коммуникабельный заказчик, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
4ashka4aya
Анна 
38 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Сделать адаптивную вёрстку для android
Android
Спасибо исполнителю Олегу за быструю и качественную работу. Рекомендуем!
Хороший заказчик, точная формулировка ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Переверстать 1 страничку без js
BootstrapCSSHTMLJavaScript
Отличная верстка - полностью соответствует требованиям и стандартам. Работа сдана в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Приятно было работать с Александром. Грамотно объяснил все о задании и вовремя оплатил сделанную работу.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
skripnik-dima
Дмитрий 
43 года
7 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$6
9 баллов
4 года назад
Css - сверстать таблицу из figma
CSSFigma
Рекомендую
Приятно было работать с Дмитрием. Грамотно объяснил все о задании и вовремя оплатил сделанную работу. Это тот заказчик, с которым не боишься работать без предоплаты
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва
$5/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга