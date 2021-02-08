Переверстать 1 страничку без js

Нужно сделать верстку примеры верстки http://crazyvr.ru http://kidscityoz.ru/ Оригинал кода с этих сайтов смогу предоставить т.е 50%-70% работы уже будет сделано. Дизайн сделан аналогичный. Уже реализовано только надо посути скопировать смс информирование о заявках с сайта через сервис ...
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Есть страничка сверстанная с js (bootstrap)
неоьходимо переверстать чтобы был чистый html. css нужно вынести в отдельный файл
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