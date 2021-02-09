Верстка страниц html/css/js

Здравствуйте! Нужно внести изменения в сайт [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fprovisual.pro]provisual.pro[/url] на wordpress Задание [url=https://docs.google.com/document/d/1sDVg_LzM4H3pOVDkUtN3mbIVYVbfwMYu21UoRVMqy50/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1sDVg_LzM4H3pOVDkUtN3mbIVYVbfwMYu21UoRVMqy50/edit?usp=sharing[/url] Если что-то не ясно описано в задании, постараюсь объяснить - пишите. Пожалуйста, внимательно просмотрите задание. Так же важна ответственность и выполнение договоренностей исполнителем. Сроки и стоимость предлагайте. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть живой сайт на WP с шаблоном.
Требуется переверстать или просто почистить текущий шаблон в html/css/js файлы. Мусора очень много как обычно сейчас лепят на сайтах, но отрезается мусор не очень сложно, почти все скрипты + чистка css (либо как сказал уже просто переверстка. Дизайн дальше просто переедет на другой движок. Задача убрать из 100 кб css хлам и оставить ну 5-10 кб того, что реально нужно.
Из страниц это будет главная + внутреняя (два варианта с минимальной разницей). Главная в виде ленты блога, внутреняя просто конечный документ.
По цене не знаю, так как работа не совсем стандартная, кроме того разные верстальщики имеют разную скорость работы.
ВАЖНО. Оплата производится после(!) утверждения работы нашим заказчиком желательно на ЯД или хуже на карту.
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