Внести изменения и доработать сайт

Необходимо порезать и сверстать лендинг, 6 экранов. Верстка под моб. Исходник PSD. Пишите цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужно внести изменения в сайт provisual.pro на wordpress
Задание https://docs.google.com/document/d/1sDVg_LzM4H3pOVDkUtN3mbIVYVbfwMYu21UoRVMqy50/edit?usp=sharing
Если что-то не ясно описано в задании, постараюсь объяснить - пишите. Пожалуйста, внимательно просмотрите задание.
Так же важна ответственность и выполнение договоренностей исполнителем.
Сроки и стоимость предлагайте.
Спасибо!
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