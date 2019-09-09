Sasha-qaz

Александр Sasha-qaz

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Внести изменения на сайт по ТЗ

    Требуется внести изменения на сайт, разработанный на WordPress, в соответствии с техническим заданием. Необходимо предоставить предложения по стоимости и срокам выполнения работ. Если некоторые пункты ТЗ не подлежат исполнению, укажите это в предложении.

    Доработка сайтовWordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Linkedin sales navigator

    Необходим специалист по рекламе в Linkedin для проверки инструмента Sales Navigator. Главная задача — определение целевой аудитории и продвижение услуг студии 3D визуализации. Ожидается грамотный подход к поиску лидов и клиентов через социальные сети.

    Привлечение клиентовПривлечение подписчиковLinkedIn
    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Доработка сайта на WordPress

    Необходимо внести изменения в сайт provisual.pro, выполненный на WordPress, согласно техническому заданию. Заказчик предоставит информацию для наполнения. Интересует информация о цене и сроках выполнения.

    Доработка сайтовWordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Настроить шаблон в Pano2vr

    Здравствуйте! Нужна помощь в создании шаблона и файла в Pano2vr на основе simplex_v6. Настроить внешний вид, проверить адаптацию значков. Все изменения исключительно во встроенном в Pano2vr Редакторе шаблонов. Более подробно по ссылке https://docs.google.com/document/d/1bcOsWa1BH8AG_Lp_ObuCNFRD81fjq73czdvf-ps1WzI/edit?usp=sharing ...

    Обработка фотографийнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Шаблон Pano2vr

    Здравствуйте! Нужна помощь в создании шаблона и файла в Pano2vr. Настроить внешний вид, проверить адаптацию. Более подробно по ссылке https://docs.google.com/document/d/1bcOsWa1BH8AG_Lp_ObuCNFRD81fjq73czdvf-ps1WzI/edit?usp=sharing Если есть вопросы, постараюсь ответить. Предлагайте стоимость.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Внести изменения и доработать сайт

    Здравствуйте! Нужно внести изменения в сайт provisual.pro на wordpress Задание https://docs.google.com/document/d/1sDVg_LzM4H3pOVDkUtN3mbIVYVbfwMYu21UoRVMqy50/edit?usp=sharing Если что-то не ясно описано в задании, постараюсь объяснить - пишите. Пожалуйста, внимательно просмотрите задание. Так же важна ответственность и выполнение ...

    WordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Смонтировать Showreel для студии 3d визуализации

    Необходимо сделать Showreel и разработать простую анимацию логотипа (по аналогии с примерами) для студии 3d визуализации. Вот ссылка на сайт https://provisual.pro/  Длительность видео примерно 90-120 секунд.   Форматы: 16х9 и адаптация под квадрат или ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разбить на части файл SketchUp

    Требуется разбить на части файл SketchUp по группам и слоям. Это требуется для дальнейшего экспорта в 3ds max. Сохранить в отдельных файлах с текстурами в SketchUp 8 и Экспотрировать в Collada. Всего 7-10 файлов каждого ...

    3ds MaxSketchUp
    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Реклама Facebook / Instagram

    Здравствуйте! Необходима Таргетированная реклама Facebook / Instagram с целью поиска новых клиентов для студии 3d визуализации. Нужно правильно настроить рекламу на Западную Европу. Точную территорию и ЦА оговорим. Предварительно ЦА - Архитектурные бюро. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт по готовому PSD дизайну

    Требуется верстка сайта и натяжка на WordPress по готовому дизайну в PSD. Сайт должен быть валидным и т.д... Очень важна скорость загрузки, удобство работы в админпанели. Всего 5 страниц + 12-18 отдельных проектов (проекты ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Видео движение облаков на картинке (Motion design)

    Здравствуйте! Нужно сделать видео с эффектом движения облаков на картинке главного экрана сайта, разрешение 1920*1080 Внешний вид главного экрана и видео, которое я сделал на фотошопе для понимания https://yadi.sk/d/-hjDCMoJK3SQ2g Нужна анимация и в ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    $150

    Необходимо разработать дизайн сайта для студии 3D визуализации.  Примерный состав и задание по ссылке https://yadi.sk/d/oAinkj8VVg8ufw  Стиль нового сайта: Строгий, без закругленных углов на изображениях, градиентов и т.д…   У кандидата обязательно должно быть ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

Kirill_zorin1997
Кирилл 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Видео движение облаков на картинке (Motion design)
Очень доволен сотрудничеством с Александром. Понимающий заказчик, быстро выходит на связь, оплата в срок.
Мне понравилась работа. Сотрудничеством остался доволен. Выполнены все пожелания и терпеливо внесены исправления. Спасибо!
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