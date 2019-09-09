Требуется внести изменения на сайт, разработанный на WordPress, в соответствии с техническим заданием. Необходимо предоставить предложения по стоимости и срокам выполнения работ. Если некоторые пункты ТЗ не подлежат исполнению, укажите это в предложении.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Необходим специалист по рекламе в Linkedin для проверки инструмента Sales Navigator. Главная задача — определение целевой аудитории и продвижение услуг студии 3D визуализации. Ожидается грамотный подход к поиску лидов и клиентов через социальные сети.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрытгод назад
Необходимо внести изменения в сайт provisual.pro, выполненный на WordPress, согласно техническому заданию. Заказчик предоставит информацию для наполнения. Интересует информация о цене и сроках выполнения.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Нужна помощь в создании шаблона и файла в Pano2vr на основе simplex_v6. Настроить внешний вид, проверить адаптацию значков. Все изменения исключительно во встроенном в Pano2vr Редакторе шаблонов. Более подробно по ссылке https://docs.google.com/document/d/1bcOsWa1BH8AG_Lp_ObuCNFRD81fjq73czdvf-ps1WzI/edit?usp=sharing ...Обработка фотографийнет заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужна помощь в создании шаблона и файла в Pano2vr. Настроить внешний вид, проверить адаптацию. Более подробно по ссылке https://docs.google.com/document/d/1bcOsWa1BH8AG_Lp_ObuCNFRD81fjq73czdvf-ps1WzI/edit?usp=sharing Если есть вопросы, постараюсь ответить. Предлагайте стоимость.HTML-верстканет заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужно внести изменения в сайт provisual.pro на wordpress Задание https://docs.google.com/document/d/1sDVg_LzM4H3pOVDkUtN3mbIVYVbfwMYu21UoRVMqy50/edit?usp=sharing Если что-то не ясно описано в задании, постараюсь объяснить - пишите. Пожалуйста, внимательно просмотрите задание. Так же важна ответственность и выполнение ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать Showreel и разработать простую анимацию логотипа (по аналогии с примерами) для студии 3d визуализации. Вот ссылка на сайт https://provisual.pro/ Длительность видео примерно 90-120 секунд. Форматы: 16х9 и адаптация под квадрат или ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разбить на части файл SketchUp по группам и слоям. Это требуется для дальнейшего экспорта в 3ds max. Сохранить в отдельных файлах с текстурами в SketchUp 8 и Экспотрировать в Collada. Всего 7-10 файлов каждого ...3D-графиканет заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Необходима Таргетированная реклама Facebook / Instagram с целью поиска новых клиентов для студии 3d визуализации. Нужно правильно настроить рекламу на Западную Европу. Точную территорию и ЦА оговорим. Предварительно ЦА - Архитектурные бюро. ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется верстка сайта и натяжка на WordPress по готовому дизайну в PSD. Сайт должен быть валидным и т.д... Очень важна скорость загрузки, удобство работы в админпанели. Всего 5 страниц + 12-18 отдельных проектов (проекты ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать видео с эффектом движения облаков на картинке главного экрана сайта, разрешение 1920*1080 Внешний вид главного экрана и видео, которое я сделал на фотошопе для понимания https://yadi.sk/d/-hjDCMoJK3SQ2g Нужна анимация и в ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $150
Необходимо разработать дизайн сайта для студии 3D визуализации. Примерный состав и задание по ссылке https://yadi.sk/d/oAinkj8VVg8ufw Стиль нового сайта: Строгий, без закругленных углов на изображениях, градиентов и т.д… У кандидата обязательно должно быть ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт6 лет назад