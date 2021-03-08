Верстка из дизайн-макета на figma

$260
HTML-версткаЗавершен10 заявок744 просмотра
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Необходимо сверстать сайт. Верстка из дизайн-макета на figma.

На прототипе расставлены подсказки. Прототип https://glog.ee/prototip/

Дизайн-проект https://www.figma.com/file/291iHChM8iyf021uidImWo/diet?node-id=0:1

Требования:

- верстка под vue.js

- валидная верстка

- кроссбраузерная верстка

- адаптивная верстка

- блочная верстка

- оптимизированный код, картинки

- при сдаче работы будет выполнена проверка валидаторами (PerfectPixel, PageSpeed Insights, Window Resizer, W3C)

Figma
3 года назад
ampiir
35 летЭстония
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
nikapr321
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$200
8 дней
Все хорошо. Александр отлично справился с задачей
Всегда на связи, оплатил сразу же после окончания работы, рекомендую!
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