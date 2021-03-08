Требуется переверстать сайт с примера отображение мобилка комп как в оригинале Шапка сайта должна прилипать к верху при прокрутке вниз [url=https://ld-wp73.template-help.com/monstroid2/skins/marathon/]https://ld-wp73.template-help.com/monstroid2/skins/marathon/[/url] Задача уложить в 2-3 мб и bootstrap4 на борт Одна страница
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать сайт. Верстка из дизайн-макета на figma.
На прототипе расставлены подсказки. Прототип https://glog.ee/prototip/
Дизайн-проект https://www.figma.com/file/291iHChM8iyf021uidImWo/diet?node-id=0:1
Требования:
- верстка под vue.js
- валидная верстка
- кроссбраузерная верстка
- адаптивная верстка
- блочная верстка
- оптимизированный код, картинки
- при сдаче работы будет выполнена проверка валидаторами (PerfectPixel, PageSpeed Insights, Window Resizer, W3C)
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