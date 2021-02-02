Подправить таблицу (Wordpress)

У нас есть сайт stroymall.su, мы хотим полностью обновить дизайн, но будем делать все это на поддомене, чтобы потом переехать на основной домен с новым дизайном. ТЗ: В текущем виде сайт на stroymall.su это визитка. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подправить таблицу на сайте Wordpress и расположить последние 4 колонки пропорционально как показано на скрине, сейчас первая колонка шире остальных.
Скрины прикрепил.
Просьба оставлять заявку с ценой и контактами для связи (skape, telegram).
Спасибо.
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