Требуется переверстать сайт с примера

HTML-версткаЗавершен20 заявок719 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется переверстать сайт с примера

отображение мобилка комп как в оригинале

Шапка сайта должна прилипать к верху при прокрутке вниз

https://ld-wp73.template-help.com/monstroid2/skins/marathon/

Задача уложить в 2-3 мб

Одна страница

3 года назад
scalex
Антон 
35 летСША
5 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
cyber-wf13
Олег 
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$15
15 дней
Все четко.
Понятно ставит задачи и всегда онлайн