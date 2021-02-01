Исправить вёрстку на сайте

Техническое задание Если коротко, есть основной сайт dezgarant.kz . Он работает на OpenCart. Шаблон сайта самописный. Нужно переделать главную страницу согласно макету + адаптивные версии. Привязать редактирование к CMS. При этом, код нужно писать аккуратно, чтобы ...
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