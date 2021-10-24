igorigor202

Игорь Нагибин igorigor202

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Html-верстальщик

ВЕРСТКА САЙТОВ

C Примерами работ вы можете ознакомиться в моем профиле!

Основные навыки:

  • HTML (только правильная, разборчивая HTML-верстка);
  • CSS;
  • SCSS;
  • JS и jQuery
  • Gulp (минимизация кода для ускорения работы вашего сайта и многое другое);
  • БЭМ;
  • Смогу работать с вашим макетом в Photoshop, Figma, Avacode и в других графических редакторах;
  • Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка
  • Bootstrap 4

﻿Контакты:

+ 7 981 822 00 83

Telegram - @igorn97

WhatsApp - +79818220083

Верстка сайтаHTMLCSSBootstrapFigmajQuery