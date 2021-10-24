Игорь Нагибин igorigor202igorigor202
26 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Html-верстальщик
ВЕРСТКА САЙТОВ
C Примерами работ вы можете ознакомиться в моем профиле!
Основные навыки:
- HTML (только правильная, разборчивая HTML-верстка);
- CSS;
- SCSS;
- JS и jQuery
- Gulp (минимизация кода для ускорения работы вашего сайта и многое другое);
- БЭМ;
- Смогу работать с вашим макетом в Photoshop, Figma, Avacode и в других графических редакторах;
- Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка
- Bootstrap 4
Контакты:
+ 7 981 822 00 83
Telegram - @igorn97
WhatsApp - +79818220083
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Портфолио
- Адаптивная верстка лендинг (слайдер и аккордеон)53 просмотра
- Адаптивная верстка интернет магазина68 просмотров
- Верстка интернет-магазина53 просмотра