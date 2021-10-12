Качественная, надежная верстка. HTML, CSS, JavaScript, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ. Профессионально и в срок.
Качественная адаптивная HTML-верстка в срок и с гарантией!
Готов приступить к выполнению верстки в любой день. Работу выполню в срок. Всегда на связи, чтобы Вы могли получить консультации по макету и быть в курсе работы над макетом, а также, при необходимости, скорректировать работу.
Контакты:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https://t.me/html4you
- WhatsApp/Viber: 8-921-238-0464
Опыт верстки с 2019 года.
Опыт программирования с 2000 года.
Портфолио:
http://html4you.hostronavt.ru/
Образование:
Высшее техническое (Вологодский государственный университет).
Гарантия:
В течение двух недель после передачи готовой верстки исправляю ошибки, если они не были замечены при приеме работы.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Контакты:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https: //t.me/html4you
- WhatsApp/Viber: 8-921-238-0464
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Портфолио
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- Адаптив, форма, анимация71 просмотр
Отзывы заказчиков
$96
10 баллов
3 года назад
Хорошая работа, благодарю!
$230
10 баллов
3 года назад
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Было приятно работать. Рекомендую!
$90
10 баллов
4 года назад
Рекомендую Александра для сотрудничества. Хорошо пишет код, открыт к обратной связи, всегда доступен для обсуждения задач
Ответный отзыв
С Александром, как всегда, приятно иметь дело. Четкие задачи и обратная связь, своевременная оплата. Рекомендую!
$10
10 баллов
4 года назад
С Александром приятно иметь дело. Всегда на связи, внимателен к комментариям, вносит доработки строго по ТЗ. Быстро и качественно
Ответный отзыв
Как всегда приятно работать. Рекомендую
$15
10 баллов
4 года назад
Tilda
Все было сделано оперативно, и по делу! Рекомендую
Ответный отзыв
С Вячеславом хорошо работать! Открыт к предложениям, своевременная оплата. Рекомендую