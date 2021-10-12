alexxUf

Александр alexxUf

 
45 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная, надежная верстка. HTML, CSS, JavaScript, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ. Профессионально и в срок.

Качественная адаптивная HTML-верстка в срок и с гарантией!

Готов приступить к выполнению верстки в любой день. Работу выполню в срок. Всегда на связи, чтобы Вы могли получить консультации по макету и быть в курсе работы над макетом, а также, при необходимости, скорректировать работу.

Контакты:

Опыт:

Опыт верстки с 2019 года.

Опыт программирования с 2000 года.

Портфолио:

http://html4you.hostronavt.ru/

Образование:

Высшее техническое (Вологодский государственный университет).

Гарантия:

В течение двух недель после передачи готовой верстки исправляю ошибки, если они не были замечены при приеме работы.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Контакты:

Уфимцев Александр
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Отзывы заказчиков

dmitriy_coder
Дмитрий 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$96
10 баллов
3 года назад
Доработка верстки расширения
Хорошая работа, благодарю!
kafrolova
34 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$230
10 баллов
3 года назад
Pixel Perfect верстка макета
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!
Было приятно работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
sb1043586
Петров 
43 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$90
10 баллов
4 года назад
Вёрстка и программирование браузерного расширения для Google Chrome
Рекомендую Александра для сотрудничества. Хорошо пишет код, открыт к обратной связи, всегда доступен для обсуждения задач
С Александром, как всегда, приятно иметь дело. Четкие задачи и обратная связь, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
sb1043586
Петров 
43 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Корректировки браузерного расширения для Google Chrome
С Александром приятно иметь дело. Всегда на связи, внимателен к комментариям, вносит доработки строго по ТЗ. Быстро и качественно
Как всегда приятно работать. Рекомендую
Ответный отзыв
euro-space
Вячеслав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Сделать анимации на сайте Тильда
Tilda
Все было сделано оперативно, и по делу! Рекомендую
С Вячеславом хорошо работать! Открыт к предложениям, своевременная оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
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