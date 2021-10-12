Качественная, надежная верстка. HTML, CSS, JavaScript, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ. Профессионально и в срок.

Качественная адаптивная HTML-верстка в срок и с гарантией!

Готов приступить к выполнению верстки в любой день. Работу выполню в срок. Всегда на связи, чтобы Вы могли получить консультации по макету и быть в курсе работы над макетом, а также, при необходимости, скорректировать работу.

Контакты:

Опыт верстки с 2019 года.

Опыт программирования с 2000 года.

Портфолио:

http://html4you.hostronavt.ru/

Образование:

Высшее техническое (Вологодский государственный университет).

Гарантия:

В течение двух недель после передачи готовой верстки исправляю ошибки, если они не были замечены при приеме работы.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Контакты:

Уфимцев Александр