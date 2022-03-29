myhomekrdru

Дмитрий myhomekrdru

 
47 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$1915
выплачено фрилансерам
69%
заказов с исполнителем
5
постоянных исполнителей
8
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
liska_k
Ольга 
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$50
10 баллов
год назад
Оформление стен и рекламного стенда для выставки
Спасибо за интересный проект и доверие, было очень приятно работать с Дмитрием. Хорошо сформулированное ТЗ, всегда на связи.
Превосходная работа. Заказчик очень доволен - Ольга выполнила работу быстро и очень профессионально.
Ответный отзыв
yuzz38
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
$100
10 баллов
год назад
Вёрстка сайта с анимацией
Очередная работа, все отлично, работаем дальше
Хорошая работу, по тз и без ошибок. буду обращаться в следующий раз.
Ответный отзыв
yuzz38
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
$100
10 баллов
2 года назад
Вёрстка товарных страниц
Очередной заказ, очередная хорошая постановка задачи и быстрая оплата, Работаем дальше)
Уже традиционный хороший отзыв для Льва от меня) Задача непростая, много нюансов, выполнение полностью устраивает. Спасибо за работ.
Ответный отзыв
yuzz38
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
$150
10 баллов
2 года назад
Вёрстка CRM и страницы Личного кабинета
Спасибо за очередной заказ, Дмитрий всегда на связи, оплата сразу, рекомендую +++
Отличная работа, хотя проект сложный. Все пожелания были восприняты адекватно, небольшие ошибки устранены быстро и без лишних вопросов.
Ответный отзыв
IIIu6ko
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$14
10 баллов
2 года назад
Наверстать письмо
Не сложный и красивый макет(для письма это важно), моментальная оплата, никаких проблем, всё как по маслу. Уже работаем с Дмитрием над следующими проектами.
Отличная работа. Чисто, технологично, быстро. Продолжу работать с Александром по другим проектам.
Ответный отзыв