myhomekrdru

Есть сайт на Вордпрессе, нужен опытный аудитор, который сможет посмотреть на то: - как в целом сделан сайт и нет ли грубых ошибок его развития, - на примере нескольких задач объяснить, можно ли их решить (наш программист ...
- Тестирование сайтов6 заявокЗакрытгод назад
Есть 4 отрисованных товара из ассортимента компании: https://skr.sh/sGnONPNQaS5?a то есть, отрисовано 4 из тех 12, которые есть в каталоге: https://skr.sh/sGn3j1PT13m?a задача: отрисовать недостающие 8 товаров, в таком же стиле вопрос: цена и стоимость?Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрытгод назад
Три стены выделил красным: https://skr.sh/sFCTanSzZUW?a Вся задача выглядит так: - стена 1450х3000 - стена 2950х3000 - стена 500х3000 (две тороны) + стенд в общем холле, он двухсторонний https://skr.sh/sFComeriQNI?a размер 1000х2900 Будем делать это в цветах и стиле компании: https://policaprof.ruНаружная реклама1 исполнительЗавершенгод назад
Среди стандартных виджетов решения не нашли, возможно кто-то может предложить выгрузку размещённых постов из ВКонтакте на сайт по API.Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Всё тут: https://www.figma.com/file/SW0uPVaXjoP3QctrNbExQ1/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?node-id=2%3A4Завершенгод назад
Нужен дизайнер, который возьмёт в отрисовку блоки по ТЗ на сайте https://policaprof.ru/ задача - привести контент к новому, более читаемому виду... списки, табы, инфографика, добавить схему работы и различные фишки, которые позволят контенту выглядеть аккуратнее и быть ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен логотип для компании hitechsystem Co. Ltd. Сейчас логотип есть, но он по мнению руководства компании нуждается в переделке, так как существующий - был отрисован силами "сотрудников компании", давно и предположительно сделан не профессионально. сайт: hitechsystem.ru Instagram: hitechsystem.ruЛоготипы и Знаки34 заявкиЗакрытгод назад
ВАЖНО: лэндинг нужен сегодня вечером! У нас задача проверить трафик, поэтому вёрстка нужна похожая, но не обязательно 1 в 1. Важнее перенести контент и смыслы. Так же меняем номер телефона, лого и адрес компании (дам позднее) Сайт, который копируем: ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт2 года назад
https://www.figma.com/file/n8E3E1xun2WsoYiVnrNM72/Gastro-Industry-Fest-2.0-(Copy)?node-id=3%3A1 https://skr.sh/sEWqREp4U60?a - вот эти. сможете быстро сделать?HTML-верстка1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $100
Верстаем страницы товара: https://www.figma.com/file/dHDpF9grKdRvYtI8uvDJUz/www.alienbike.ru?node-id=297%3A446 вот это вот всё: https://skr.sh/sEN1Hkrc1eQ?aЗавершен2 года назад
- $100
Нужно наверстать CRM и страницы Личного кабинета по макетам из Фигмы: [url=https://www.figma.com/file/uxhcrCWItnK9JthhiIqgkc/CRM-%D0%9C%D0%9D%D0%92?node-id=417%3A5779]https://www.figma.com/file/uxhcrCWItnK9JthhiIqgkc/CRM-????node-id=417:5779[/url]Завершен2 года назад
- $100
Нужно наверстать CRM и страницы Личного кабинета по макетам из Фигмы: https://www.figma.com/file/uxhcrCWItnK9JthhiIqgkc/CRM-МНВ?node-id=417%3A5779HTML-верстканет заявокЗакрыт2 года назад
Нужны небольшие, 2-3 абзаца, тексты на рыболовную тематику на информационный портал. Тесты сео-шные (для подборок статей), но тем не менее писать их нужно с пониманием темы - опыт в тематике или понимание. как делать качественный ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт2 года назад
Есть портал на битриксе rybolovnn.ru, нужно проверить и настроить robots.txtСистемное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
У нас нет исходника, а есть только: - пример сайта (шаблон) - и ТЗ на его "переделку" ИСХОДНИК: http://preview.themeforest.net/item/gluson-digital-theme-for-woocommerce-wordpress/full_screen_preview/25325539?_ga=2.27804156.1503018509.1650272654-597915999.1650272654 Наши цвета: #373d95 - синий #ee3b49 - красный #727272 - серый Шрифт: avanti ВОТ ТЗ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ (потом по таким же тз делаем внутренние страницы): АДАПТАЦИЯ 1. Шапка: https://skr.sh/sDXnqb01pTA?a ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт2 года назад
Есть список работ по сайту: [url=https://egida-inc.ru/]https://egida-inc.ru/[/url] Сайт сделан на Вордпрессе, к нему подключён редактор elementor.com. Список задач сегодня выглядит так: - не работает пересчёт цен из валюты в рубли, - нужно разобраться с работой страницы, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно быстро и чисто сверстать одностраничник: https://www.figma.com/file/i8erFHrdmh3c1N8P77lqmK/%D0%A4%D0%A1%D0%A2-2022?node-id=73%3A2Завершен2 года назад
Вот так выглядит письмо: https://skr.sh/sD5440bie5W?a Макет в https://www.figma.comЗавершен2 года назад
Ссылка на макет: https://www.figma.com/file/ZaSqvBIU5VvIF9FzZkrP3j/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%9C%D0%9D%D0%92?node-id=72%3A2Завершен2 года назад
Есть список работ по сайту: https://egida-inc.ru/ Сайт сделан на Вордпрессе, к нему подключён редактор elementor.com. Список задач сегодня выглядит так: - не работает пересчёт цен из валюты в рубли, - нужно разобраться с работой страницы, доступ к которой происходит ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад