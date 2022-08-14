Необходимо разработать 4 макета наружной рекламы на стекло размером 100х50 см. Макеты должны быть отдельными для пончиков, блинчиков, мороженого и напитков. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.
Оформление стен и рекламного стенда для выставки
Три стены выделил красным: https://skr.sh/sFCTanSzZUW?a
Вся задача выглядит так:
- стена 1450х3000
- стена 2950х3000
- стена 500х3000 (две тороны)
+ стенд в общем холле, он двухсторонний
размер 1000х2900
Будем делать это в цветах и стиле компании: https://policaprof.ru
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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