Оформление стен и рекламного стенда для выставки

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен7 заявок503 просмотра

Три стены выделил красным: https://skr.sh/sFCTanSzZUW?a

Вся задача выглядит так:

- стена 1450х3000

- стена 2950х3000

- стена 500х3000 (две тороны)

+ стенд в общем холле, он двухсторонний

https://skr.sh/sFComeriQNI?a

размер 1000х2900

Будем делать это в цветах и стиле компании: https://policaprof.ru

3 года назад
myhomekrdru
Дмитрий 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

liska_k
Ольга 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
$50
5 дней
Превосходная работа. Заказчик очень доволен - Ольга выполнила работу быстро и очень профессионально.
Спасибо за интересный проект и доверие, было очень приятно работать с Дмитрием. Хорошо сформулированное ТЗ, всегда на связи.

Заявки фрилансеров

Роман
 
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3 года назад
liska_k
Ольга 
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