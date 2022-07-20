Создать макет вывески для стоматологии

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт27 заявок7927 просмотров
#1$50

Создать макет вывески на фасаде стоматологии придерживаясь фирменного стиля.

На фото представлен фасад стоматологии (бывшая нотариальная контора). Плитку фасада не меняем. Можем использовать зеленый карниз (цветовую гамму можно менять), накладки на фасадную стену, стелу над входной группой и вертикальную надпись "нотариус"

3 года назад
Sivankevich
Сергей 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Марина
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алина
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Максим
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Антон
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Олександр
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Кристина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
год назад
5 отзывов
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михайло
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Сергій
 
48 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Вікторія
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
7 отзывов
3 года назад
Марк
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ілля
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Александра
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Величко
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Оксана
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 отзывов
3 года назад
Егор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
14 отзывов
3 года назад
Анна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
28 отзывов
3 года назад
Александр
 
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
47 отзывов
3 года назад
Денис
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анатолий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Богдан
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Константин
 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад
15 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сделать дизайн баннера

    $21

    Требуется разработать дизайн баннера для наружной рекламы с размерами 190 см в высоту и 495 см в ширину. Дизайн должен быть ярким и броским, без использования черных цветов. Текст и телефон будут предоставлены, оформление на ваше усмотрение.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Плакат

    Разработайте плакат размером A2 или A3 для наружной рекламы, разделенный кривой линией на две части. Одна сторона должна содержать фотографии Гренок, а другая — соленых сушеных кальмаров или рыбы. Добавьте слоган 'ПОРАДУЙ ДРУЗЕЙ' сверху и логотипы 'Товарищ Гренки' и 'Кинг снек' внизу с подписью 'Друзья по качеству и вкусу!'.

    Наружная реклама43 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Макет для наружной рекламы

    $12

    Необходимо разработать креативные макеты для наружной рекламы клининговой компании с использованием известных лиц и предоставленных слоганов. Ожидается несколько вариантов оформления, акцент на оригинальность и привлекательность дизайна.

    Наружная реклама27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать продающий макет банера для размещения в метро

    Требуется разработать продающий макет баннера для размещения в метро, ориентированный на рекламу сети студий растяжки и подарочных сертификатов. Обратите внимание на привлечение внимания и четкость информации.

    Наружная реклама30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать 3 наклейки размера А6

    Необходимо разработать 3 наклейки размера А6 для наружной рекламы. Дизайн должен быть ярким и цветным, чтобы выделяться на белом фоне. Включить текст и QR-код. Выходные файлы должны быть в формате CDR для полиграфии и PNG. Возможны правки. Срок выполнения 1 час.

    Наружная реклама9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн ярких наклеек на входную дверь студии моментального загара.

    Требуется разработать яркий и заметный дизайн наклеек на входную дверь студии моментального загара. Дизайн должен включать призывы для привлечения клиентов и не сливаться с соседями. Размеры: верхняя часть 72см х 105см, нижняя часть 72см х 88см. Пример оформления и логотип будут предоставлены.

    Наружная реклама12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка дизайна плаката

    $5

    Требуется разработать дизайн плаката для наружной рекламы. Основное внимание должно быть уделено созданию привлекательного и заметного визуала, который привлечет внимание целевой аудитории.

    Наружная реклама18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Макет на здание

    Разработать макет наружной рекламы для офисного или жилого многоэтажного здания. Учесть архитектурные особенности и требования к дизайну, чтобы сделать привлекательное оформление.

    Наружная реклама13 заявок
    Закрыт
    3 года назад