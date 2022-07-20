Разработайте плакат размером A2 или A3 для наружной рекламы, разделенный кривой линией на две части. Одна сторона должна содержать фотографии Гренок, а другая — соленых сушеных кальмаров или рыбы. Добавьте слоган 'ПОРАДУЙ ДРУЗЕЙ' сверху и логотипы 'Товарищ Гренки' и 'Кинг снек' внизу с подписью 'Друзья по качеству и вкусу!'.