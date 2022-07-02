Необходимо разработать креативные макеты для наружной рекламы клининговой компании с использованием известных лиц и предоставленных слоганов. Ожидается несколько вариантов оформления, акцент на оригинальность и привлекательность дизайна.
Плакат
Техническое задание на плакат
размер А2 или А3
Плакат разделен какой-то кривой линией на 2 части
С одной стороны ГРЕНКИ сфотанные красиво (возможно с соусом. Упакованные и нет)
С другой стороны солено сушеные Кальмары/Рыба
(фотографии готовые есть. Но нужно будет что-то вырезать, сколлажировать)
Сверху
ПОРАДУЙ ДРУЗЕЙ
Снизу крупно логотипы Товарищ Гренки и Кинг снек
и подпись
Друзья по качеству и вкусу!
Заявки фрилансеров
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