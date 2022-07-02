Необходимо разработать 3 наклейки размера А6 для наружной рекламы. Дизайн должен быть ярким и цветным, чтобы выделяться на белом фоне. Включить текст и QR-код. Выходные файлы должны быть в формате CDR для полиграфии и PNG. Возможны правки. Срок выполнения 1 час.