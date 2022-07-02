Плакат

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Закрыт43 заявки514 просмотров

Техническое задание на плакат

размер А2 или А3

Плакат разделен какой-то кривой линией на 2 части

С одной стороны ГРЕНКИ сфотанные красиво (возможно с соусом. Упакованные и нет)

С другой стороны солено сушеные Кальмары/Рыба

(фотографии готовые есть. Но нужно будет что-то вырезать, сколлажировать)

Сверху

ПОРАДУЙ ДРУЗЕЙ

Снизу крупно логотипы Товарищ Гренки и Кинг снек

и подпись

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