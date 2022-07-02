Требуется разработать дизайн баннера для наружной рекламы с размерами 190 см в высоту и 495 см в ширину. Дизайн должен быть ярким и броским, без использования черных цветов. Текст и телефон будут предоставлены, оформление на ваше усмотрение.
Создать макет вывески для стоматологии
Необходимо создать макет фасадной вывески для стоматологии придерживаясь фирменного стиля
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $21Наружная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад
Разработайте плакат размером A2 или A3 для наружной рекламы, разделенный кривой линией на две части. Одна сторона должна содержать фотографии Гренок, а другая — соленых сушеных кальмаров или рыбы. Добавьте слоган 'ПОРАДУЙ ДРУЗЕЙ' сверху и логотипы 'Товарищ Гренки' и 'Кинг снек' внизу с подписью 'Друзья по качеству и вкусу!'.Наружная реклама43 заявкиЗакрыт3 года назад
- $12
Необходимо разработать креативные макеты для наружной рекламы клининговой компании с использованием известных лиц и предоставленных слоганов. Ожидается несколько вариантов оформления, акцент на оригинальность и привлекательность дизайна.Наружная реклама27 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать продающий макет баннера для размещения в метро, ориентированный на рекламу сети студий растяжки и подарочных сертификатов. Обратите внимание на привлечение внимания и четкость информации.Наружная реклама30 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать 3 наклейки размера А6 для наружной рекламы. Дизайн должен быть ярким и цветным, чтобы выделяться на белом фоне. Включить текст и QR-код. Выходные файлы должны быть в формате CDR для полиграфии и PNG. Возможны правки. Срок выполнения 1 час.Наружная реклама9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать яркий и заметный дизайн наклеек на входную дверь студии моментального загара. Дизайн должен включать призывы для привлечения клиентов и не сливаться с соседями. Размеры: верхняя часть 72см х 105см, нижняя часть 72см х 88см. Пример оформления и логотип будут предоставлены.Наружная реклама12 заявокЗакрыт3 года назад
- $13
Требуется разработать 2 рекламных макета для торгового павильона. Все необходимые изображения предоставлены, требуется перенести их в формате TIFF. Срок выполнения — до завтрашнего дня.Наружная реклама14 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Требуется разработать дизайн плаката для наружной рекламы. Основное внимание должно быть уделено созданию привлекательного и заметного визуала, который привлечет внимание целевой аудитории.Наружная реклама18 заявокЗакрыт3 года назад
Разработать макет наружной рекламы для офисного или жилого многоэтажного здания. Учесть архитектурные особенности и требования к дизайну, чтобы сделать привлекательное оформление.Наружная реклама13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать макет рекламы (листовки) для магазина 'Напитки на розлив'. Важно отразить ассортимент: разливная продукция, снеки и морепродукты. Ожидается креативный и привлекательный дизайн для наружной рекламы.Наружная реклама29 заявокЗакрыт3 года назад