Сделать дизайн баннера

$21
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен4 заявки155 просмотров

Нужен дизайн баннера, будет размещаться на здании Уточнённый размер : габарит высота 190 см, ширина 495 см

Будет текст и телефон на баннере, дизайн на ваше усмотрение, главное, чтобы ярко и броско было, без черных цветов

3 года назад
rex11
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Все отлично, спасибо!
Работа прошла успешно, рекомендую.

Заявки фрилансеров

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
3 года назад
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Наружная реклама
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад

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