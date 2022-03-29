Меня зовут Александр. Я фронтенд-разработчик из Тулы.
Умею создавать комплексные, адаптивные интерфейсы. Быстро изучаю новые технологии, но в работе руководствуюсь необходимостью их применения перед использованием. В личных проектах предпочитаю использовать: HTML, SCSS, Javascript, BEM, GULP. Уделяю внимание доступности и быстродействию. Углубленно изучаю Javascript.
Ответственный, с развитыми коммуникативными навыками. Не понаслышке знаком с терминами дедлайн и релиз.
Навыки:
— HTML5
— CSS3, SCSS (адаптивная верстка, БЭМ)
— JavaScript
— Gulp
— Git
— Photoshop, Figma, Zeplin, Avocode
Мои работы можете посмотреть по ссылкам:
Контакты:
— live:iiiu6ko
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Гастроквартал "Депо Три вокзала"6 просмотров
Отзывы заказчиков
$58
10 баллов
3 года назад
Node.js
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$14
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!