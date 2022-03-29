﻿Меня зовут Александр. Я фронтенд-разработчик из Тулы.

Умею создавать комплексные, адаптивные интерфейсы. Быстро изучаю новые технологии, но в работе руководствуюсь необходимостью их применения перед использованием. В личных проектах предпочитаю использовать: HTML, SCSS, Javascript, BEM, GULP. Уделяю внимание доступности и быстродействию. Углубленно изучаю Javascript.

Ответственный, с развитыми коммуникативными навыками. Не понаслышке знаком с терминами дедлайн и релиз.

Навыки:

— HTML5

— CSS3, SCSS (адаптивная верстка, БЭМ)

— JavaScript

— Gulp

— Git

— Photoshop, Figma, Zeplin, Avocode

Мои работы можете посмотреть по ссылкам:

— https://iiiu6ko.ru/depo/

— https://ruchkaparker.ru/

— https://eleven.ru/

— https://lexand.ru/

Контакты:

— https://t.me/IIIu6ko

— live:iiiu6ko

— [email protected]