Требуется разработать расширение для Google Chrome, которое будет генерировать список литературы для рефератов и курсовых работ. Функционал включает заполнение полей ввода пользователем и автоматическую генерацию оформленных источников. Готовы макеты в Figma и техническое задание. Ищем frontend developer с опытом работы с Chrome расширениями и сильными навыками в HTML и JS.