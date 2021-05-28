sb1043586

Петров sb1043586

 
43 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alexxUf
45 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$90
10 баллов
4 года назад
Вёрстка и программирование браузерного расширения для Google Chrome
С Александром, как всегда, приятно иметь дело. Четкие задачи и обратная связь, своевременная оплата. Рекомендую!
Рекомендую Александра для сотрудничества. Хорошо пишет код, открыт к обратной связи, всегда доступен для обсуждения задач
Ответный отзыв
alexxUf
45 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Корректировки браузерного расширения для Google Chrome
Как всегда приятно работать. Рекомендую
С Александром приятно иметь дело. Всегда на связи, внимателен к комментариям, вносит доработки строго по ТЗ. Быстро и качественно
Ответный отзыв
alexxUf
45 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
4 года назад
Вёрстка и программирование браузерного расширения для Google Chrome
FigmaHTMLJavaScript
С Александром приятно иметь дело! Всегда был на связи, приятный в общении. Интересный проект, своевременная оплата. Всем рекомендую
Александр профессионал своего дела. Внимательно подходит к разработке, качественно пишет код, уточняет все необходимые детали перед стартом работ, активно рекомендует пути оптимизации. Рекомендую
Ответный отзыв