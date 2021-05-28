Требуется завершить разработку SEO расширения для Google Chrome: верстка и программирование. Расширение собирает данные с сервисов (Alexa, Spymetrics, Majestik). Есть дизайн, ТЗ и исходный код предыдущей версии. Возможна доработка на Angular или написание с нуля на JavaScript. Опыт работы с парсингом и визуализацией данных приветствуется.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $90
Требуется завершить вёрстку редизайна браузерного расширения для Google Chrome и реализовать новый функционал для работы с журналами. Работа включает адаптацию интерфейса и добавление новых возможностей для пользователей.Завершен4 года назад
Требуется доработка браузерного расширения для Google Chrome, включающая вёрстку и программирование. Расширение предназначено для сбора данных с сервисов Alexa, Spymetrics, Majestik. Есть дизайн, технические требования и исходный код предыдущих версий. Потребуется продолжить на Angular или переписать на чистом JavaScript. Приветствуется опыт работы с парсингом и визуализацией данных.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется доработка браузерного расширения для Google Chrome, направленная на корректное отображение нескольких райтеров. Необходимы навыки веб-программирования для решения данной задачи.Завершен4 года назад
Требуется специалист по настройке и оптимизации PPC кампаний для рынка США, с опытом работы в серых нишах. Обеспечьте прохождение модерации и оптимизацию объявлений. Предоставляются лендинги и аналитика. Начнем с тестового проекта, с возможностью масштабирования при успешных показателях.Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт4 года назад
Ищется опытный Python разработчик для создания нескольких программ парсинга: парсинг доменов по ключевым словам и скрипт загрузки сайтов из Webarchive. Опишите свой опыт в разработке парсеров и предоставьте примеры работ.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $80
Требуется разработать расширение для Google Chrome, которое будет генерировать список литературы для рефератов и курсовых работ. Функционал включает заполнение полей ввода пользователем и автоматическую генерацию оформленных источников. Готовы макеты в Figma и техническое задание. Ищем frontend developer с опытом работы с Chrome расширениями и сильными навыками в HTML и JS.Завершен4 года назад
Требуется разработать браузерное расширение для Google Chrome, которое будет генерировать список литературы по заданным стандартам. Необходима вёрстка по готовым макетам в Figma и программирование логики работы. Ищем frontend developer с опытом создания расширений для Chrome, сильными навыками в HTML и JS.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищется специалист по настройке, запуску и оптимизации PPC кампаний в Google Ads для рынка США, Канады, Великобритании и Австралии в EDU нише. Необходим опыт работы с текстовыми поисковыми объявлениями и оптимизацией кампаний. Предоставляются лендинги и креативы. Планируется запуск тестового проекта с возможностью масштабирования при достижении целевых показателей.Контекстная реклама6 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день Мне нужно на сервере NGINX развернуть и настроить панель мониторинга производительности веб-сайтов Grafana (https://grafana.com/). Есть более 10 сайтов для которых должна работать эта система. Для тестового проекта планирую выделить ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 года назад