Поправить футер письма рассылки

HTML-версткаЗавершен11 заявок321 просмотр
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Привет! 

Задача весьма необычная - собирали письмо в конструкторе unisender и через него же будут идти рассылки.

Хотим заверстать футер (добавить блок html в конструкторе) - нужно сделать так, чтобы футер не ехал, сейчас второй столбец разъезжается в мобильной версии. 

3 года назад
ksenya_z
Ксения 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
codememory
Данил 
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
3 года назад
$1
1 день
Данил выполнил работу очень быстро и качественно! Никак не могли решить проблему с мобильной версией футера, и наконец-то получилось найти решение. Рекомендую и сама с радостью воспользуюсь услугами Данила в будущем!
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