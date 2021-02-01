Поправить футер письма рассылки

Привет!

Задача весьма необычная - собирали письмо в конструкторе unisender и через него же будут идти рассылки.

Хотим заверстать футер (добавить блок html в конструкторе) - нужно сделать так, чтобы футер не ехал, сейчас второй столбец разъезжается в мобильной версии.