Верстка текстового документа в HTML

Нужно внести правки в рабочие сайты. Основная часть правок - фронт. Есть и несложные правки по бекенду. Оплата по часам или за определенную работу. Фронт правки - подвинуть, заменить, исправить шрифты и др. Бек - выводы из ...
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Есть три файла в HTML, содержащий обычный текст без картинок, необходимо переверстать в удобную для работы структуру.
Сейчас строки выглядит так:
[code]789 456465 45 789 456и 789[/code]
Надо, чтобы каждый абзац был в одном DIV блоке, и без указания абсолютных размеров, чтобы можно было удобно редактировать каждый абзац по объему текста. Визуальный вид, необходимо сохранить.
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