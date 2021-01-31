Верстка текстового документа в HTML

Есть три файла в HTML, содержащий обычный текст без картинок, необходимо переверстать в удобную для работы структуру.

Сейчас строки выглядит так:

[code]﻿

789

456465

45

789

456и

789[/code]

Надо, чтобы каждый абзац был в одном DIV блоке, и без указания абсолютных размеров, чтобы можно было удобно редактировать каждый абзац по объему текста. Визуальный вид, необходимо сохранить.