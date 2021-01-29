Нужна верстка и установка на Woocomerce Wordpress

Необходимо сверстать форму вот для этого сайта: svetofor.ru Макет в psd. Выглядит так: http://prntscr.com/xtp6nw Верстаем только то, что я выделил красным. Внимание! Форма должна вписываться в сайт svetofor.ru и не нарушать стили этого сайта.