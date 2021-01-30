Сверстать форму

HTML-версткаЗавершен8 заявок365 просмотров
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Необходимо сверстать форму вот для этого сайта: svetofor.ru

Макет в psd.

Выглядит так: http://prntscr.com/xtp6nw

Верстаем только то, что я выделил красным.

Внимание! Форма должна вписываться в сайт svetofor.ru и не нарушать стили этого сайта.

3 года назад
mike_kozyakov
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
tanuxa01
Татьяна 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$20
1 день
Огромное спасибо, Татьяна! Форма отлично сверстана, именно так, как нужно. Отдельное спасибо за оперативность. Обязательно буду обращаться еще, мои наилучшие рекомендации.
Все отлично, четко поставлена задача, моментальная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
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