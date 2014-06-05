tanuxa01

Татьяна tanuxa01

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Качественная верстка сайтов

Опыт работы в сфере веб-разработок - 8 лет. Выполняю верстку сайтов любой сложности.

Работу делаю качественно и в обозначенные сроки!

Работаю по предоплате 50%.

Знания и навыки:

  • Адаптивная, фиксированная, responsive верстка
  • HTML5/CSS3/Jquery
  • scss/less
  • gulp
  • git
  • БЭМ
  • Bootstrap 3, 4
  • Flexbox
  • Микроразметка schema.org
  • Использование спрайтов
  • Верстка под retina
  • Работа с анимациями (css3, js, svg)
  • Работа с parallax эффектами
  • Верстка e-mail рассылок
  • Подключение нестандартных шрифтов
  • Написание аккуратного читабельного кода
  • Pixel Perfect (по умолчанию верстаю с точностью 3-4пх)
  • Редакторы с которыми работаю: adobe photoshop, illustrator, zeplin, figma
  • Кроссбраузерность: Chrome(последние две версии), Firefox(последние две версии), Opera(последние две версии), Yandex (14.12), Mac Safari8+, IE11+, Edge, Chrome iOS / Safari iOS.
  • Кроссплатформенность: Windows+ Mac
  • Google page speed (зеленая зона)
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

mike_kozyakov
Михаил 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Сверстать форму
Огромное спасибо, Татьяна! Форма отлично сверстана, именно так, как нужно. Отдельное спасибо за оперативность. Обязательно буду обращаться еще, мои наилучшие рекомендации.
Все отлично, четко поставлена задача, моментальная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
skarlatov
Алан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
28 отзывов(-2)
$280
10 баллов
10 лет назад
Сделать дизайн для сайта + верстку
Спасибо за выполненную работу
Все отлично, спасибо за проект.
Ответный отзыв
SEOinSoul
Илья 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Сверстать лендинг
HTML
Работа выполнена в установленный срок, все хорошо. Рекомендую!
Все отлично. Было предоставлено четкое понятное задание. Оплатили проект сразу после завершения. Приятно было общаться и работать) Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
php_koder
Вадим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 отзывов
$35
10 баллов
11 лет назад
Верстка 3-х страниц
Работа выполнена.
Четко поставленная задача, своевременная оплата,приятное общение. Рекомендую)
Ответный отзыв
web-symmetria
Надежда 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$130
10 баллов
11 лет назад
Верстка
Очень качественный и аккуратный код! В нашем проекте не было доработок, все сделано сразу правильно, как надо! Работа выполняется вовремя. Очень приятно работать с Татьяной. Рады дальнейшему сотрудничеству
Работой с Надеждой очень довольна. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству)
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
HTML-верстка
17 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#265