Качественная верстка сайтов
Опыт работы в сфере веб-разработок - 8 лет. Выполняю верстку сайтов любой сложности.
Работу делаю качественно и в обозначенные сроки!
Работаю по предоплате 50%.
Знания и навыки:
- Адаптивная, фиксированная, responsive верстка
- HTML5/CSS3/Jquery
- scss/less
- gulp
- git
- БЭМ
- Bootstrap 3, 4
- Flexbox
- Микроразметка schema.org
- Использование спрайтов
- Верстка под retina
- Работа с анимациями (css3, js, svg)
- Работа с parallax эффектами
- Верстка e-mail рассылок
- Подключение нестандартных шрифтов
- Написание аккуратного читабельного кода
- Pixel Perfect (по умолчанию верстаю с точностью 3-4пх)
- Редакторы с которыми работаю: adobe photoshop, illustrator, zeplin, figma
- Кроссбраузерность: Chrome(последние две версии), Firefox(последние две версии), Opera(последние две версии), Yandex (14.12), Mac Safari8+, IE11+, Edge, Chrome iOS / Safari iOS.
- Кроссплатформенность: Windows+ Mac
- Google page speed (зеленая зона)
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
Огромное спасибо, Татьяна! Форма отлично сверстана, именно так, как нужно. Отдельное спасибо за оперативность. Обязательно буду обращаться еще, мои наилучшие рекомендации.
Ответный отзыв
Все отлично, четко поставлена задача, моментальная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
$280
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за выполненную работу
Ответный отзыв
Все отлично, спасибо за проект.
$60
10 баллов
11 лет назад
HTML
Работа выполнена в установленный срок, все хорошо. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично. Было предоставлено четкое понятное задание. Оплатили проект сразу после завершения. Приятно было общаться и работать) Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
$35
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, своевременная оплата,приятное общение. Рекомендую)
$130
10 баллов
11 лет назад
Очень качественный и аккуратный код! В нашем проекте не было доработок, все сделано сразу правильно, как надо! Работа выполняется вовремя. Очень приятно работать с Татьяной. Рады дальнейшему сотрудничеству
Ответный отзыв
Работой с Надеждой очень довольна. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству)
HTML-верстка
17 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
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