mike_kozyakov

Необходимо сверстать табличку-раскрывающийся список. Без лишних плагинов. При раскрытии каждого нового элемента списка - должны добавляться строчки в табличку. Внешний вид - приложил. Нужно будет добавить к стилям префиксы, чтобы не пересекались с тем, что ...
- $30HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо сделать шаблон и натянуть верстку на CMS. Должна нормально открываться главная и внутрячки на основе главной. Только с хедером, контентом и футером. Простой сайт автошколы. Верстка выполнена профессионально. Одно динамическое меню в шапке (и ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо сделать шаблон и натянуть верстку на CMS. Должна нормально открываться главная и внутрячки на основе главной. Простой сайт автошколы. Верстка выполнена профессионально. Одно динамическое меню в шапке (и то, можно обойтись). Ничего сверхъестественного.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо разработать дизайн вывески. Она получается углом. На вывеске нужно написать "Группа Светофор". Как вариант, между словами вставить логотип. Сам логотип дам. Как выглядит здание - прикладываю фотографии. Там оно сейчас ремонтируется. После ремонта будет обшито алюминиевыми ...Наружная реклама21 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать дизайн тента для газели в фирменном стиле автошколы. Сам макет только в векторе. Все растровые изображения должны соответствовать требованиям для широкоформатной печати. Черный составной, сумма красок не более 300% итд. Шрифты прикладываем отдельно. Вот ...Наружная реклама5 заявокЗакрыт2 года назад
https://yadi.sk/i/Pam80TdEzei2aA Необходимо Добавить галочку вместо https://yadi.sk/i/DgU2_-E06w2lyw Успей купить (Москва) Успей купить (Санкт-Петербург) Соответственно, товары по этой акции должны выводиться в зависимости от установленного в кукисы регионального параметра.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо добавить признак акции "Успей купить", вот сюда, под "Новинки" http://prntscr.com/13clsir для карточки товара сайта на Битриксе. Соответственно, препараты с признаком должны выводиться на соответствующем разделе сайта, вот так его нужно назвать: https://dia-f.ru/promo-by-time/Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо сверстать блок для сайта светофор.рф. Вот тут: http://prntscr.com/13cooia Макет в фигме. http://prntscr.com/13corc6 Выбор региона и города показываем сразу, метро и район после выбора города. А после того, как пользователь выбрал метро или район, он должен переадресовываться на страничку https://светофор.рф/addressHTML-верстка13 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо починить работу поискового движка sphinx на сервере с Битрикс.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо собрать и почистить семантику по тематике "автошкола в Лен. области". Настроить рекламные кампании. Тема достаточно узкая, запросов крайне мало. Разумеется, нужно уметь настраивать кампании с максимальной эффективностью и понимать, что значит каждый флаг непосредственно сегодня. Разумеется, ...Контекстная реклама14 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо собрать и почистить семантику по тематике "автошкола в Лен. области". Настроить рекламные кампании. Тема достаточно узкая, запросов крайне мало. Разумеется, нужно уметь настраивать кампании с максимальной эффективностью и понимать, что значит каждый флаг непосредственно сегодня. Разумеется, ...Контекстная реклама22 заявкиЗакрыт3 года назад
Наш проект - образовательная система теоретической подготовки водителей. У нас есть текущая рабочая версия проекта, прототипы, дизайн новой версии, полное понимание, как это должно работать. Мы сделаем для вас макет всех экранов, в соответствии с ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо сверстать форму вот для этого сайта: svetofor.ru Макет в psd. Выглядит так: http://prntscr.com/xtp6nw Верстаем только то, что я выделил красным. Внимание! Форма должна вписываться в сайт svetofor.ru и не нарушать стили этого сайта.Завершен3 года назад
Необходимо сверстать сайт, максимально используя возможности bootstrap. Пожелания к верстке: 1. Она должна быть валидной, работать в основных браузерах, на основных разрешениях, быть адаптивной. Адаптив – на ваше усмотрение, но логика расположения элементов должна быть. 2. Названия идентификаторов ...Завершен3 года назад
Необходимо сделать 3 экспорта из интернет-магазина на CMS Битрикс. Экспорты должны быть нормально реализованы и оформлены в стиле ООП. Дам в качестве примера такие же экспорты для Magento. Один прикладываю к объявлению. Если успешно справитесь, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо доработать импорт товаров на сайте таким образом, чтобы в процессе импорта происходила проверка, есть товар в файле или нет. Если товар есть, то меняем его стоимость. Если товара нет, то не отображаем его в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сверстать сайт, максимально используя возможности bootstrap. Пожелания к верстке: 1. Она должна быть валидной, работать в основных браузерах, на основных разрешениях, быть адаптивной. Адаптив – на ваше усмотрение, но логика расположения элементов должна быть. Т.е., например, ...Завершен3 года назад
Необходимо написать утилитку, чтобы в качестве параметра из файла брались следующие данные: url - строка time - строка (в файлике день-месяц-год-время, а в строку должен подставляться timestamp) duration - время в секундах и выполнялась вот такая команда (либо, если ...Системное программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть CRM система, написана с использованием Yii2. Для поиска используется sphinx. Есть функционал работы с документами с помощью libre office. База данных MySQL. Нужно эту CRM систему грамотно упаковать с использованием docker.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется грамотно сделать функционал механизма "поднятия руки" и голосового вопроса для вебинара (сам вебинар сделан, его делать не нужно)Предоставлю прототип и полностью, очень детализированно все опишу. Сам ЛК с вебинаром сверстан на AdminLTE.Задача может показаться ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад