mike_kozyakov

Михаил Козьяков mike_kozyakov

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$227
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
16
безопасных платежей

  • Сверстать табличку

    $30

    Необходимо сверстать табличку-раскрывающийся список. Без лишних плагинов. При раскрытии каждого нового элемента списка - должны добавляться строчки в табличку. Внешний вид - приложил. Нужно будет добавить к стилям префиксы, чтобы не пересекались с тем, что ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Натянуть верстку на Joomla

    Необходимо сделать шаблон и натянуть верстку на CMS. Должна нормально открываться главная и внутрячки на основе главной. Только с хедером, контентом и футером. Простой сайт автошколы. Верстка выполнена профессионально. Одно динамическое меню в шапке (и ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Натянуть верстку на Joomla или WP

    Необходимо сделать шаблон и натянуть верстку на CMS. Должна нормально открываться главная и внутрячки на основе главной. Простой сайт автошколы. Верстка выполнена профессионально. Одно динамическое меню в шапке (и то, можно обойтись). Ничего сверхъестественного.

    WordPressJoomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Разработать дизайн вывески

    Необходимо разработать дизайн вывески. Она получается углом. На вывеске нужно написать "Группа Светофор". Как вариант, между словами вставить логотип. Сам логотип дам. Как выглядит здание - прикладываю фотографии. Там оно сейчас ремонтируется. После ремонта будет обшито алюминиевыми ...

    Наружная реклама21 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать дизайн тента для газели

    Необходимо разработать дизайн тента для газели в фирменном стиле автошколы. Сам макет только в векторе. Все растровые изображения должны соответствовать требованиям для широкоформатной печати. Черный составной, сумма красок не более 300% итд. Шрифты прикладываем отдельно. Вот ...

    Наружная реклама5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Пара задач по Битриксу

    https://yadi.sk/i/Pam80TdEzei2aA Необходимо Добавить галочку вместо https://yadi.sk/i/DgU2_-E06w2lyw Успей купить (Москва) Успей купить (Санкт-Петербург) Соответственно, товары по этой акции должны выводиться в зависимости от установленного в кукисы регионального параметра.

    Битрикс
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить флаг акции (Битрикс)

    Необходимо добавить признак акции "Успей купить", вот сюда, под "Новинки" http://prntscr.com/13clsir для карточки товара сайта на Битриксе. Соответственно, препараты с признаком должны выводиться на соответствующем разделе сайта, вот  так его нужно назвать: https://dia-f.ru/promo-by-time/

    БитриксСайт на БитриксКарточки товаров
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать блок для сайта

    Необходимо сверстать блок для сайта светофор.рф. Вот тут: http://prntscr.com/13cooia Макет в фигме. http://prntscr.com/13corc6 Выбор региона и города показываем сразу, метро и район после выбора города. А после того, как пользователь выбрал метро или район, он должен переадресовываться на страничку https://светофор.рф/address

    Figma
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить Adwords

    Необходимо собрать и почистить семантику по тематике "автошкола в Лен. области". Настроить рекламные кампании. Тема достаточно узкая, запросов крайне мало. Разумеется, нужно уметь настраивать кампании с максимальной эффективностью и понимать, что значит каждый флаг непосредственно сегодня. Разумеется, ...

    Google Ads
    Контекстная реклама14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить Яндекс Директ

    Необходимо собрать и почистить семантику по тематике "автошкола в Лен. области". Настроить рекламные кампании. Тема достаточно узкая, запросов крайне мало. Разумеется, нужно уметь настраивать кампании с максимальной эффективностью и понимать, что значит каждый флаг непосредственно сегодня. Разумеется, ...

    Контекстная реклама22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Задача по фронтенду

    Наш проект - образовательная система теоретической подготовки водителей. У нас есть текущая рабочая версия проекта, прототипы, дизайн новой версии, полное понимание, как это должно работать. Мы сделаем для вас макет всех экранов, в соответствии с ...

    TypeScriptReact.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать форму

    Необходимо сверстать форму вот для этого сайта: svetofor.ru Макет в psd. Выглядит так: http://prntscr.com/xtp6nw Верстаем только то, что я выделил красным. Внимание! Форма должна вписываться в сайт svetofor.ru и не нарушать стили этого сайта.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать сайт на bootstrap

    Необходимо сверстать сайт, максимально используя возможности bootstrap. Пожелания к верстке: 1. Она должна быть валидной, работать в основных браузерах, на основных разрешениях, быть адаптивной. Адаптив – на ваше усмотрение, но логика расположения элементов должна быть.  2. Названия идентификаторов ...

    JavascriptBootstrapFigma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Экспорт из интернет-магазина

    Необходимо сделать 3 экспорта из интернет-магазина на CMS Битрикс. Экспорты должны быть нормально реализованы и оформлены в стиле ООП. Дам в качестве примера такие же экспорты для Magento. Один прикладываю к объявлению. Если успешно справитесь, ...

    MagentoБитрикс
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Импорт в Битрикс

    Необходимо доработать импорт товаров на сайте таким образом, чтобы в процессе импорта происходила проверка, есть товар в файле или нет. Если товар есть, то меняем его стоимость. Если товара нет, то не отображаем его в ...

    MagentoБитрикс
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать под bootstrap

    Необходимо сверстать сайт, максимально используя возможности bootstrap. Пожелания к верстке: 1. Она должна быть валидной, работать в основных браузерах, на основных разрешениях, быть адаптивной. Адаптив – на ваше усмотрение, но логика расположения элементов должна быть. Т.е., например, ...

    JavascriptBootstrapFigma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать утилитку на базе ffmpeg

    Необходимо написать утилитку, чтобы в качестве параметра из файла брались следующие данные: url - строка time - строка (в файлике день-месяц-год-время, а в строку должен подставляться timestamp) duration - время в секундах и выполнялась вот такая команда (либо, если ...

    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Упаковать проект в Docker

    Есть CRM система, написана с использованием Yii2. Для поиска используется sphinx. Есть функционал работы с документами с помощью libre office. База данных MySQL. Нужно эту CRM систему грамотно упаковать с использованием docker.

    MySQLYiiDocker
    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Реализовать функционал на JS

    Требуется грамотно сделать функционал механизма "поднятия руки" и голосового вопроса для вебинара (сам вебинар сделан, его делать не нужно)Предоставлю прототип и полностью, очень детализированно все опишу. Сам ЛК с вебинаром сверстан на AdminLTE.Задача может показаться ...

    JavascriptNode.jsWebRTC
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров
YuryPrymak
Прымак 
26 летУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
2 года назад
Сверстать табличку
Отличный заказчик, хорошое ТЗ, всегда на связи, оплата вовремя!
Все супер! Спасибо огромнейшее!
Ответный отзыв
eff
55 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
2 года назад
Натянуть верстку на Joomla
Как заказчика рекомендую, как человека! Доверие - на уровне. Вопросов было мало, обычно так работают Профи!
Уже не первый раз заказываю работу у Николая. Все прошло супер. Спасибо огромнейшее.
Ответный отзыв
eff
55 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
2 года назад
Натянуть верстку на Joomla или WP
Взаимно! Задача четкая, исходники отличные, оплата мгновенная! С удовольствием продолжу сотрудничество
Огромное спасибо Николаю! Все сделал четко, быстро, очень недорого. Понравилось работать, обязательно буду сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
bimsha
Кокаян 
29 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$12
10 баллов
3 года назад
Добавить флаг акции (Битрикс)
Все прошло хорошо, сотрудничеством доволен. Спасибо за проект.
Очень рекомендую Артёма! Он крайне быстро справился с поставленной задачей, сделал все грамотно, абсолютно так, как было нужно. Обязательно в ближайшее время буду обращаться еще! Огромное спасибо!
Ответный отзыв
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
день назад
$15
10 баллов
3 года назад
Починить sphinx на сервере с Битрикс
С Михаилом всегда очень приятно работать! Мгновенная оплата, постоянно на связи! Спасибо за сотрудничество!
Миллион благодарностей Алексею! Он уже не в первый раз меня очень сильно выручил с серьезной проблемой. Мои наилучшие рекомендации! Спасибо!
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