Пара задач по Битриксу

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка313 просмотров

https://yadi.sk/i/Pam80TdEzei2aA

Необходимо Добавить галочку вместо

https://yadi.sk/i/DgU2_-E06w2lyw

Успей купить (Москва)

Успей купить (Санкт-Петербург)

Соответственно, товары по этой акции должны выводиться в зависимости от установленного в кукисы регионального параметра.

4 года назад
mike_kozyakov
Михаил 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Борис
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
4 года назад