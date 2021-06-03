Сменить модуль novapay для опенкарт

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Закрыт1 заявка2311 просмотров

Необходимо заменить модуль novapay для версии opencart 3, на версию 2.3

https://github.com/NovaPay/opencart3-integration

Opencart
4 года назад
kinohit
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4 года назад

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Андрей
 
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